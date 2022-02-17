Как распознать парфюмерных мошенников: три главных шага к покупке качественного парфюма

Совет №1: обращайте внимание на стоимость

Не верьте рекламе, где вам предлагают купить культовый аромат с внушительной скидкой. Такую щедрость продавцы обычно объясняют сезонной распродажей или закрытием магазина. Но она и должна насторожить в первую очередь. Ни один известный бренд не станет продавать люксовую парфюмерию ниже себестоимости.

Брендовый парфюм не может стоить дешево (фото: freepik)

Чтобы иметь представление о реальной цене оригинального парфюма всемирно известного бренда, задумайтесь о процессе его создания. От привлечения лучших парфюмеров, расходов на закупку качественных дорогих компонентов до разработки упаковки и создания рекламных кампаний – все требует внушительных бюджетов. Добавьте сюда растаможивание, транспортировку и хранение с соблюдением определенного температурного режима и другие расходы. Цена подобного продукта просто не может варьироваться в пределах 400 грн.

Совет №2: внимательно проверяйте ссылки и сайты

Обычно доверие клиентам внушает то, что в рекламных объявлениях фигурирует название известного магазина. Скажем, BROCARD. И потому вы готовы немедленно приобрести аромат мечты. Но тут и кроется подвох. Имя известного бренда использовано для привлечения внимания, без ведома и согласия его владельца. И при переходе по ссылке вы наверняка окажетесь не на официальном сайте сети, а на однодневном сайте-распродаже. Люди попадают в ловушку из-за банальной невнимательности.

Часто мошенники используют названия известных сайтов, включая BROCARD (скрин из открытых источников)

Таких фейковых площадок нужно избегать. В большинстве случаев именно здесь покупатели приобретают подделки низкого качества. Для этого приучите себя проверять фактический адрес сайта, на который вы переходите через рекламу, и обращать внимание на самые распространенные показатели ненадежных онлайн-площадок. Насторожить должны:

домены, где нет ограничений для регистрации (com.ua, kiev.ua, in.ua, cc, biz и так далее);

регистрация сайта в другой стране (.ru, .us, .to, .ca);

когда в адресной строке отображается одинаковый адрес для всех страниц сайта;

если адрес состоит из бессмысленного набора слов, цифр и дефисов;

если в оригинальном имени изменены буквы (например, br0card.ua, brocarb.ua, brokard.ua и т.д.).

Также часто фальшивый сайт выдают ошибки, неаккуратное оформление или некачественные фото. При этом не исключено, что на нем будет масса позитивных отзывов.

(фото: freepik)

"Подпольные" продавцы оригинальных товаров – еще один тип продаж, который стоит обходить десятой дорогой. Возможно, предлагаемый ими парфюм и настоящий (а может и нет – это игра в "русскую рулетку"). Только вот у него, скорее всего, истек срок годности – поэтому его и купили по дешевке где-то в Европе. А в нашу страну ввезли, конечно же, нелегально – без соблюдения правил транспортировки, и хранили тут так же – без учета требований к температуре и влажности. В итоге вы получите совсем не тот аромат, который ожидали.

Сбывают такую парфюмерию обычно на Instagram-страницах, где почти невозможно найти данных о дистрибьюторе и товаре. В случае каких-либо проблем предъявлять претензии будет просто некому. Фактически такие продавцы не несут юридической ответственности перед покупателем.

Совет № 3: требуйте сертификаты и чеки

В Украине на любой представленный в ассортименте парфюм необходимо получить санитарно-гигиеническое заключение от Госпродпотребслужбы. Это возможно только при условии, что товар попал в Украину официально. А для этого требуется авторизация бренда для продажи оригинальной продукции на украинском рынке.

Чтобы получить такое право, нужно пройти долгий путь: поработать в своем сегменте несколько лет, открыть несколько офлайн-магазинов, выдержать длительный процесс проверок и переговоров и, только если все требования выполнены, получить официальное разрешение.

Оригинальную продукцию известных брендов в Украине можно найти только в авторизированных магазинах (фото: freepik.com)

Онлайн-магазинов, где представлена исключительно оригинальная селективная парфюмерно-косметическая продукция, можно пересчитать по пальцам одной руки. К примеру, Brocard.ua и Letu.ua – в этих точках вы можете не только ознакомиться с продукцией, но и посмотреть сертификаты качества, чтобы удостовериться в ее оригинальности.

Есть на парфюмерном рынке и довольно известные продавцы, которые охотно используют серые схемы торговли: завозят товар нелегально и продают его через десятки разных ФЛП-ов – сегодня вы купили парфюм у ФЛП Петренко, а завтра на этом же сайте – крем у ФЛП Сидоренко. Такие магазины могут быть авторизованы некоторыми брендами и продавать их продукцию, но наряду с ней – и нелегальную, с истекшим сроком годности. И если однажды вы купите качественный продукт, которым будете очень довольны, то в следующий раз вам может не так повезти.

Нелегальные или "полуофициальные" площадки обычно не предоставляют никаких сопроводительных документов, по которым их можно было бы понять или отстоять свои права потребителя. Даже если у вас будет товарный чек от какого-либо ФЛП, то он не дает абсолютно никаких гарантий. Единственный документ, который может доказать факт покупки товара потребителем и дает основания обратиться к продавцу с вопросами о нем, – это фискальный чек. Его предоставляют только те продавцы, которые во всем следуют букве закона – от момента ввоза продукции в страну до момента передачи её в руки потребителю.

Чтобы не стать жертвой обмана, лучше делайте покупки в проверенных магазинах, которым нечего от вас скрывать. Это вряд ли можно сказать о сайтах-однодневках и многоликих ФЛП.