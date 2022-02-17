Як розпізнати парфумерних шахраїв: три головні кроки до купівлі якісного парфуму

Порада № 1: звертайте увагу на вартість

Не вірте рекламі, де вам пропонують купити культовий аромат зі значною знижкою. Таку щедрість продавці зазвичай пояснюють сезонним розпродажем або закриттям магазину. Але вона і повинна насторожити в першу чергу. Жоден відомий бренд не стане продавати люксову парфумерію нижче собівартості.

Брендовий парфум не може коштувати дешево (фото: freepik)

Щоб мати уявлення про реальну ціну оригінального парфуму всесвітньо відомого бренду, задумайтеся про процес його створення. Від залучення кращих парфумерів, витрат на закупівлю якісних дорогих компонентів до розробки упаковки й створення рекламних кампаній – все вимагає значних бюджетів. Додайте сюди розмитнення, транспортування і зберігання з дотриманням певного температурного режиму та інші витрати. Ціна подібного продукту просто не може варіюватися в межах 400 грн.

Порада № 2: уважно перевіряйте посилання і сайти

Зазвичай довіру клієнтам вселяє те, що в рекламних оголошеннях фігурує назва відомого магазину. Скажімо, BROCARD. І тому ви готові негайно придбати аромат мрії. Але тут і криється підступ. Ім'я відомого бренду використано для залучення уваги, без відома і згоди його власника. І при переході за посиланням ви напевно опинитеся не на офіційному сайті мережі, а на одноденному сайті-розпродажі. Люди потрапляють в пастку через банальну неуважність.

Часто шахраї використовують назви відомих сайтів, включаючи BROCARD (скрін з відкритих джерел)

Таких фейкових майданчиків потрібно уникати. У більшості випадків саме тут покупці набувають підробки низької якості. Для цього привчіть себе перевіряти фактичну адресу сайту, на який ви переходите через рекламу, і звертати увагу на найпоширеніші показники ненадійних онлайн-майданчиків. Насторожити повинні:

домени, де немає обмежень для реєстрації (com.ua, kiev.ua, in.ua, cc, biz і так далі);

реєстрація сайту в іншій країні (.ru, .us, .to, .ca);

коли в адресному рядку відображається однакова адреса для всіх сторінок сайту;

якщо адреса складається з безглуздого набору слів, цифр і дефісів;

якщо в оригінальному імені змінені літери (наприклад, br0card.ua, brocarb.ua, brokard.ua тощо).

Також часто фальшивий сайт видають помилки, неакуратне оформлення або неякісні фото. При цьому не виключено, що на ньому буде маса позитивних відгуків.

– (фото: freepik)

"Підпільні" продавці оригінальних товарів – ще один тип продажів, який варто обходити десятою дорогою. Можливо, пропонований ними парфум і справжній (а може і ні – це гра в "російську рулетку"). Тільки от у нього, швидше за все, закінчився термін придатності – тому його і купили задешево десь в Європі. А в нашу країну ввезли, звичайно ж, нелегально – без дотримання правил транспортування, і зберігали тут так само – без урахування вимог до температури й вологості. У підсумку ви отримаєте зовсім не той аромат, який очікували.

Збувають таку парфумерію зазвичай на Instagram-сторінках, де майже неможливо знайти даних про дистриб'ютора і товар. У разі будь-яких проблем пред'являти претензії буде просто нікому. Фактично такі продавці не несуть юридичної відповідальності перед покупцем.

Порада № 3: вимагайте сертифікати та чеки

В Україні на будь-який представлений в асортименті парфум необхідно отримати санітарно-гігієнічний висновок від Держпродспоживслужби. Це можливо тільки за умови, що товар потрапив в Україну офіційно. А для цього потрібна авторизація бренду для продажу оригінальної продукції на українському ринку.

Щоб отримати таке право, потрібно пройти довгий шлях: попрацювати у своєму сегменті кілька років, відкрити кілька офлайн-магазинів, витримати тривалий процес перевірок і переговорів і, тільки якщо всі вимоги виконані, отримати офіційний дозвіл.

Оригінальну продукцію відомих брендів в Україні можна знайти тільки в авторизованих магазинах (фото: freepik.com)

Онлайн-магазинів, де представлена виключно оригінальна селективна парфюмерно-косметична продукція, можна перерахувати по пальцях однієї руки. Наприклад, Brocard.ua і Letu.ua – у цих точках ви можете не тільки ознайомитися з продукцією, а й подивитися сертифікати якості, щоб упевнитися в її оригінальності.

Є на парфумерному ринку і досить відомі продавці, які охоче використовують сірі схеми торгівлі: завозять товар нелегально і продають його через десятки різних ФОПів – сьогодні ви купили парфум у ФОП Петренка, а завтра на цьому ж сайті – крем у ФОП Сидоренка. Такі магазини можуть бути авторизовані деякими брендами й продавати їх продукцію, але поряд з нею – і нелегальну, з вичерпаним терміном придатності. І якщо одного разу ви купите якісний продукт, яким будете дуже задоволені, то наступного разу вам може не так пощастити.

Нелегальні або "напівофіційні" майданчики зазвичай не надають ніяких супровідних документів, за якими їх можна було б зрозуміти або відстояти свої права споживача. Навіть якщо у вас буде товарний чек від якогось ФОП, то він не дає абсолютно ніяких гарантій. Єдиний документ, який може довести факт купівлі товару споживачем і дає підстави звернутися до продавця з питаннями про нього, – це фіскальний чек. Його надають тільки ті продавці, які у всьому слідують букві закону – від моменту ввезення продукції в країну до моменту передачі її в руки споживачеві.

Щоб не стати жертвою обману, краще робіть покупки в перевірених магазинах, яким нічого від вас приховувати. Це навряд чи можна сказати про сайти-одноденки й числені ФОПи.