Как распознать абьюзера в отношениях: психолог назвала тревожные звоночки

Многие люди сталкивались хоть раз в жизни с неуважительным отношением к себе, критикой, обесцениванием. Если человек так поступает с вами, вызывая неприятные чувства - стыд, вину, страх - это насилие

Насилие бывает разным, рассказывает украинский психолог-сексолог Юлия Дамочкина. Эксперт на своей Instagram-странице дает ценные советы в сфере отношений. Кроме физического, когда причиняют боль твоему телу, существует также экономическое, сексуальное насилие, но наиболее изощренное - психологическое, которое также называют абьюзом.

"Самый тонкий и скрытый вид насилия - психологический абьюз. Сюда относится критика, обесценивание, газлайтинг, унижение, игнорирование потребностей партнера и постановка в приоритет собственных. Почему тонкий? Потому что его, во-первых, сложно распознать, а во-вторых, такой вид насилия часто прикрывают ложными позитивными мотивами. Пример: "Я тебя не критикую, а просто хочу как лучше!". "Я не ставлю ультиматум, а хочу помочь сделать правильный выбор". "Что такого особенного в работе по дому? Женщина должна это делать по умолчанию!". "У меня просто больше опыта, поэтому нужно поступать по-моему", - рассказывает психолог.

В таких отношениях один партнер считает себя лучше, главнее, умнее и опытнее, он автоматически принижает второго и в своих, и в его собственных глазах. Но как распознать абьюзера?

Юлия говорит, что этот вопрос непростой, ведь абьюзеры часто искусные манипуляторы и не проявят свою сущность в начале отношений, иначе никто с ними встречаться не будет.

Что может быть тревожным звоночком в отношениях с партнером

Абьюзер создает иллюзию идеального партнера: все о чем вы мечтаете, он обещает получить в ближайший месяц-два. Замуж, дети, дом с собакой и заводы-пароходы - все точно будет, а вы - идеал, о котором он всегда мечтал. Обычный человек будет к вам присматриваться, сомневаться, прислушиваться к себе и ни за что не станет торопиться, а тем более, давать лживые нереалистичные обещания. Обвиняет во всем других, обеляя себя. Такой человек часто плохо отзывается о бывших, критикует поступки других, обвиняет кого-угодно, кроме себя. В очень скором времени с вами будет обращаться точно так же. Спешит захватить контроль, прикрываясь заботой, желанием быть ближе и стремлением к искренности. Где были, что делали, с кем и сколько, когда и почему. Вы - объект его желаний. Поэтому должны быть управляемы. Как телефон или любая другая вещь, которой может пользоваться только он. Да, да, вы верно понимаете. Ваша личность ему не интересна от слова "совсем". Вы просто инструмент для удовлетворения его потребностей. Именно поэтому вас легко не уважать, игнорировать ваши желания и потребности, отказывать и во всем обвинять. Абьюзер носит маски: с вами надевает одну, а с другими - вторую. Вас унижает и критикует, а других хвалит и превозносит. Ваши потребности игнорирует, а для чужих делает добрые дела. Он становится спасателем от всех ваших бед: на старте отношений может великодушно решить большинство ваших проблем, вводя вас в финансовую зависимость, задаривать подарками, формируя в вас зависимость эмоциональную, и делать другие широкие жесты, чтобы сформировать ощущение, что вы ему должны. Вуаля, полный контроль над вами у него в кармане. Лепит вас на свой лад, стремится переделать. Помните, что его не интересует ваша личность? Поэтому он будет всячески усовершенствовать объект своего владения, чтобы было не стыдно выйти в люди и самому комфортнее находиться рядом с вами. Расскажет, что одевать, как краситься, с кем дружить, а с кем перестать, куда ходить и какие читать книги. Он же хочет для вас как лучше, правда? Сравнивает с другими не в вашу пользу, высмеивает, критикует. Такая, как вы есть, ему не подходит. И он сделает все возможное, чтобы вы соответствовали его идеалу, игнорируя ваш эмоциональный комфорт, границы и потребности.

Почему люди терпят абьюз?

Психолог рассказывает, что терпит абьюз лишь определенный тип людей, так называемые жертвы. Люди, лишенные собственного мнения, с заниженной самооценкой, непониманием себя и неумением справляться со своими проблемами и жизнью самостоятельно.

"Часто это дети родителей, которые осуществляли над ними психологические или физическое насилие. Терпеть боль и унижение для человека стало нормой, так как он жил в таких условиях с раннего детства. Нормальные отношения для него будут просто скучными и пресными", - говорит Дамочкина.

Что делать, если узнали своего партнера?

Юлия советует срочно идти к психологу и избавляться от позиции жертвы, менять свое мышление и учиться расставлять границы, защищать себя. Нужно найти внутри себя уверенность и силы противостоять такому отношению и перестать считать его нормой. Для этого нужно изменить мышление.

Дальше - заявлять о своих потребностях, пресекать неуважительное отношение, защищать свои убеждения и ценности. А если это все не работает - уходить. Человек не меняется. Нужно перестать жить в фантазиях и верить в "а вдруг".

"На планете множество людей, готовых любить и принимать, уважать и ценить. И жизнь - она не когда-то потом, а прямо сейчас. Выбирайте жить счастливо", - резюмировала психолог.

Ранее Юлия Дамочкина также назвала ошибки, которые совершают женщины в первые месяцы отношений.