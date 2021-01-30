Як розпізнати аб'юзера у стосунках: психолог назвала тривожні дзвіночки

Багато людей стикалися хоч раз в житті з зневажливим ставленням до себе, критикою, знеціненням. Якщо людина так поводиться з вами, викликаючи неприємні почуття - сором, провину, страх - це насильство.

Насильство буває різним, розповідає український психолог-сексолог Юлія Дамочкіна. Експерт на своїй Instagram-сторінці дає цінні поради у сфері стосунків. Крім фізичного, коли заподіюють біль твоєму тілу, існує також економічне, сексуальне насильство, але найбільш витончене - психологічне, яке також називають аб'юзом.

"Найтонший і прихований вид насильства - психологічний аб'юз. Сюди відноситься критика, знецінення, газлайтинг, приниження, ігнорування потреб партнера і постановка в пріоритет власних. Чому тонкий? Тому що, по-перше, складно розпізнати, а по-друге, такий вид насильства часто прикривають помилковими позитивними мотивами. Приклад: "Я тебе не критикую, а просто хочу як краще!". "Я не ставлю ультиматум, а хочу допомогти зробити правильний вибір". "Що такого особливого в роботі по дому? Жінка має це робити за замовчуванням!". "У мене просто більше досвіду, тому потрібно чинити по-моєму", - розповідає психолог.

У таких стосунках один партнер вважає себе краще, головніше, розумніше і досвідченіше, він автоматично принижує іншого і у своїх, і в його власних очах. Але як розпізнати аб'юзера?

Юлія каже, що це питання непросте, адже аб'юзери часто майстерні маніпулятори і не проявлять свою сутність на початку стосунків, інакше ніхто з ними зустрічатися не буде.

Що може бути тривожним дзвіночком у стосунках з партнером

Аб'юзер створює ілюзію ідеального партнера: все про що ви мрієте, він обіцяє отримати в найближчий місяць-два. Заміж, діти, будинок з собакою і заводи-пароплави - все точно буде, а ви - ідеал, про який він завжди мріяв. Звичайна людина буде до вас придивлятися, сумніватися, прислухатися до себе і ні за що не стане поспішати, а тим більше, давати брехливі нереалістичні обіцянки. Звинувачує у всьому інших, щоб відбілити себе. Така людина часто погано висловлюється про колишніх, критикує вчинки інших, звинувачує кого завгодно, крім себе. Незабаром з вами буде поводитися так само. Поспішає захопити контроль, прикриваючись турботою, бажанням бути ближче і прагненням до щирості. Де були, що робили, з ким і скільки, коли і чому. Ви - об'єкт бажань. Тому повинні бути керовані. Як телефон або будь-яка інша річ, якою може користуватися тільки він. Так, так, ви вірно розумієте. Ваша особистість йому не цікава від слова "зовсім". Ви просто інструмент для задоволення його потреб. Саме тому вас легко не поважати, ігнорувати ваші бажання і потреби, відмовляти і у всьому звинувачувати. Аб'юзер носить маски: з вами одягає одну, а з іншими - другу. Вас принижує і критикує, а інших хвалить і звеличує. Ваші потреби ігнорує, а для чужих робить добрі справи. Він стає рятівником від усіх ваших бід: на старті стосунків може великодушно вирішити більшість ваших проблем, вводячи вас в фінансову залежність, задаровувати подарунками, формуючи у вас емоційну залежність, і робити інші широкі жести, щоб сформувати відчуття, що ви йому винні. Вуаля, повний контроль над вами у нього в кишені. Ліпить вас на свій лад, прагне переробити. Пам'ятаєте, що його не цікавить ваша особистість? Тому він буде всіляко удосконалювати об'єкт свого володіння, щоб було не соромно вийти в люди і самому комфортніше знаходитися поряд з вами. Розповість, що одягати, як фарбуватися, з ким дружити, а з ким перестати, куди ходити і які читати книги. Він же хоче для вас як краще, правда? Порівнює з іншими не на вашу користь, висміює, критикує. Така, як ви є, йому не підходить. І він зробить все можливе, щоб ви відповідали його ідеалу, ігноруючи ваш емоційний комфорт, межі і потреби.

Чому люди терплять аб'юз?

Психолог розповідає, що терпить аб'юз лише певний тип людей, так звані жертви. Люди, позбавлені власної думки, з заниженою самооцінкою, нерозумінням себе і невмінням справлятися зі своїми проблемами і життям самостійно.

"Часто це діти батьків, які здійснювали над ними психологічні або фізичне насильство. Терпіти біль і приниження для людини стало нормою, оскільки вона жила у таких умовах з раннього дитинства. Нормальні стосунки для неї будуть просто нудними і прісними", - говорить Дамочкіна.

Що робити, якщо впізнали свого партнера?

Юлія радить терміново йти до психолога і позбавлятися від позиції жертви, змінювати своє мислення і вчитися розставляти кордони, захищати себе. Потрібно знайти всередині себе впевненість і сили протистояти такому ставленню і перестати вважати його нормою. Для цього треба змінити мислення.

Далі - заявляти про свої потреби, припиняти неповажне ставлення, захищати свої переконання і цінності. А якщо це все не працює - йти. Людина не змінюється. Потрібно перестати жити у фантазіях і вірити в "а раптом".

"На планеті безліч людей, готових любити і приймати, поважати і цінувати. І життя - воно не колись потім, а прямо зараз. Вибирайте жити щасливо", - резюмувала психолог.

Раніше Юлія Дамочкіна також назвала помилки, які здійснюють жінки в перші місяці відносин.