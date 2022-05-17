Психологи выявили типы мужчин, которые всегда изменяют

Любитель свободы

Такой любит открыто заявлять, что штампы и рамки не для него. Если такой мэн все же повел вас под венец, не радуйтесь очень. Скорее всего он не откажется от своих принципов, и будет дальше наслаждаться свободной любовью. Может, не сразу, но, как говорится, сколько волка ни корми.

Любитель опасных игр

Они любят приключения и риск. И одной из форм развлечений может стать: поймай меня, если сможешь. Такой "герой" будет наслаждаться тем, что он играет на пределе. Часто такому типу нравится флиртовать с подругами своей девушки. Будьте осторожны с любителями "горячих" ощущений.

Охотник за женскими сердцами

Это мужчина с огромным эго, для которого процесс завоевания женского внимания имеет спортивный интерес. Его больше интересует процесс охоты, а получив результат он потеряет интерес мгновенно. Измена для него это лишь путь к самоутверждению.

Седина в голову...

Такие мужчины обычно женятся рано, а через десятки лет вдруг обнаруживают, что "не нагулялись". Часто, они стараются и свой брак сохранить и подгульнуть. Новым партнершам такого ловеласа не стоит рассчитывать, что он уйдет от жены.