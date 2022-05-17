Психологи виявили типи чоловіків, які завжди зраджують

Любитель свободи

Такий любить відкрито заявляти, що штампи та рамки не для нього. Якщо такий мен все ж повів вас під вінець, не радійте дуже. Швидше за все він не відмовиться від своїх принципів, і буде далі насолоджуватися свободним коханням. Може, не одразу, але, як то кажуть, скільки вовка не годуй.

Любитель небезпечних ігор

Вони люблять пригоди та ризик. І однією з форм розваг може стати: піймай мене, якщо зможеш. Такий "герой" буде насолоджуватися тим, що він грає на межі. Часто такому типу подобається фліртувати з подругами своєї дівчини. Будьте обережні з любителями "гарячих" відчуттів.

Мисливець за жіночими серцями

Це чоловік із величезним его, для якого процес завоювання жіночої уваги має спортивний інтерес. Його більше цікавить процес полювання, а отримавши результат він втратить цікавість миттєво. Зрада для нього це лише шлях до самоствердження.

Сивина в голову...

Такі чоловіки, зазвичай, одружуються рано, а через десятки років раптом виявляють, що "не нагулялись". Часто, вони стараються і свій шлюб зберегти і підгульнути. Новим партнеркам такого ловеласа не варто розраховувати, що він піде від дружини.