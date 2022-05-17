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Психологи виявили типи чоловіків, які завжди зраджують

Фото: Які чоловіки зраджують жінок найчастіше (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Психологи назвали типи чоловіків, для яких зрадити свою кохану половинку - як в магазин сходити. Звісно, з глибинними причинами тут розбиратися спеціалістам, а жінкам варто знати про ці типажі та уникати їх.

Про це пише Teawithlemon.

Любитель свободи

Такий любить відкрито заявляти, що штампи та рамки не для нього. Якщо такий мен все ж повів вас під вінець, не радійте дуже. Швидше за все він не відмовиться від своїх принципів, і буде далі насолоджуватися свободним коханням. Може, не одразу, але, як то кажуть, скільки вовка не годуй.

Любитель небезпечних ігор

Вони люблять пригоди та ризик. І однією з форм розваг може стати: піймай мене, якщо зможеш. Такий "герой" буде насолоджуватися тим, що він грає на межі. Часто такому типу подобається фліртувати з подругами своєї дівчини. Будьте обережні з любителями "гарячих" відчуттів.

Мисливець за жіночими серцями

Це чоловік із величезним его, для якого процес завоювання жіночої уваги має спортивний інтерес. Його більше цікавить процес полювання, а отримавши результат він втратить цікавість миттєво. Зрада для нього це лише шлях до самоствердження.

Сивина в голову...

Такі чоловіки, зазвичай, одружуються рано, а через десятки років раптом виявляють, що "не нагулялись". Часто, вони стараються і свій шлюб зберегти і підгульнути. Новим партнеркам такого ловеласа не варто розраховувати, що він піде від дружини.

Раніше ми писали, з якого боку ліжка має спати жінка, щоб мати щасливу сім'ю.

Також повідомлялося про помилки, які роблять часто заміжні жінки. Проте за цим може слідувати розлучення.

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