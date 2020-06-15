Психолог "Пацанок" рассказала, как бороться с агрессией: это не плохо

В четвертом сезоне реалити "Від пацанки до панянки" на Новом канале уровень агрессии на проекте зашкаливал. Чего стоило поведение Юли "Бандитки" Чигринец. Девушка крушила все на своем пути. К финалу реалити ее не узнали – самая агрессивная "пацанка" стала мирной. "Успокоила" ее работа с психологом Наталией Борисовой. И если вас, как и Юлю, накрывает агрессия - эти советы помогут ее "обуздать".

Зло или добро?

Сама по себе агрессия – это не плохо. Любой человек имеет право гневаться, когда ему что-то не нравится, когда в жизни возникают ситуации, где ему хочется отстоять себя. Агрессия, злость, гнев – это нормальная эмоция в определенных ситуациях. Но бывает так, что она "захватывает" человека и не дает ему нормально жить. Вы понимаете, что зажигаетесь, словно спичка, по любому поводу.

Почему это происходит?

За неконтролируемой агрессией всегда стоит боль. Например, в детстве могли быть ситуации, которые заставляли человека терпеть длительное время. Он, чтобы выжить, выработал защитный механизм – агрессию. Когда человек взрослеет, ситуация вокруг него меняется, но стратегия поведения часто остается прежней.

Как "приручить" гнев?

Первое, что нужно сделать, – понять причины такого поведения.

Важно также отследить, что "включает" гнев. Часто человек остро реагирует не на саму ситуацию, которая происходит сейчас. Она напоминает ему прошлые болезненные моменты из жизни. Нужно понаблюдать, какие люди и ситуации вызывают агрессию.

Бывает так, что гнев направлен на конкретных людей, даже если их нет в живых. Или на прошлое, которое не дает покоя – в этом случае нужно поработать дистанционно с эмоциями. Как? Можно написать письмо, где вы опишите все, что чувствуете. Или проговаривать наедине те вещи, которые хотелось бы сказать другому. Можно прокричать эмоции в лесу или в поле. Если есть агрессия словесная, сходите в караоке и "пропойте" ее.

Важно помнить: агрессию не нужно блокировать. Есть люди, которые накапливают злость и "взрываются", когда уже становится невыносимо. В таком случае, им нужно учиться сразу адекватно выражать эмоции, не доводя себя до точки кипения.

Есть вторая категория людей, которые "зажигаются" по поводу и без. Им нужно переводить агрессию в конструктив. Ведь любая сильная эмоция длится 10 минут. Потом она притухает. Чувствуете, что накрывает, – сделайте паузу. В этот момент можете дышать, гулять, крутить что-то в руках. Главное – переключить внимание.

Если чувствуете, что хотите кого-то ударить, дайте выход эмоции физически. Кому-то помогает боксерская груша, кому-то – прогулка в быстром темпе, беговая дорожка, отжимания от пола. Тренируйтесь ровно до того момента, пока не отпустит.

И помните, агрессией можно и нужно управлять. Главное, найти тот метод, который поможет выразить ее без вреда для себя и окружающих.

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