Психолог "Пацанок" розповіла, як боротися з агресією: це не погано

У четвертому сезоні реаліті "Від пацанки до панянки" на Новому каналі рівень агресії на проєкті зашкалював. Чого коштувала поведінка Юлі "Бандитки" Чигринець. Дівчина трощила все на своєму шляху. До фіналу реаліті її не впізнали – найагресивніша "пацанка" стала мирною. "Заспокоїла" її робота з психологом Наталією Борисовою. І якщо вас, як і Юлю, накриває агресія - ці поради допоможуть її "приборкати".

Зло чи добро?

Сама по собі агресія – це не погано. Будь-яка людина має право гніватися, коли їй щось не подобається, коли в житті виникають ситуації, де їй хочеться відстояти себе. Агресія, злість, гнів – це нормальна емоція в певних ситуаціях. Але буває так, що вона "захоплює" людину і не дає їй нормально жити. Ви розумієте, що спалахуєте, немов сірник, з будь-якого приводу.

Чому це відбувається?

За неконтрольованою агресією завжди стоїть біль. Наприклад, в дитинстві могли бути ситуації, які змушували людину терпіти тривалий час. Вона, щоб вижити, виробила захисний механізм – агресію. Коли людина дорослішає, ситуація навколо неї змінюється, але стратегія поведінки часто залишається колишньою.

Як "приручити" гнів?

Перше, що потрібно зробити, – зрозуміти причини такої поведінки.

Важливо також відстежити, що "включає" гнів. Часто людина гостро реагує не на саму ситуацію, яка відбувається зараз. Вона нагадує їй минулі болючі моменти з життя. Потрібно поспостерігати, які люди і ситуації викликають агресію.

Буває так, що гнів спрямований на конкретних людей, навіть якщо їх немає в живих. Або на минуле, яке не дає спокою – в цьому випадку потрібно попрацювати дистанційно з емоціями. Як? Можна написати листа, де описати все, що відчуваєте. Або промовляти наодинці ті речі, які хотілося б сказати іншому. Можна прокричати емоції в лісі або в полі. Якщо є словесна агресія, сходіть в караоке і "проспівайте" її.

Важливо пам'ятати: агресію не потрібно блокувати. Є люди, які накопичують злість і "вибухають", коли вже стає нестерпно. У такому випадку їм потрібно вчитися адекватно виражати емоції, не доводячи себе до точки кипіння.

Є друга категорія людей, які "запалюються" з приводу і без. Їм потрібно переводити агресію в конструктив. Адже будь-яка сильна емоція триває 10 хвилин. Потім вона вщухає. Відчуваєте, що накриває, – зробіть паузу. У цей момент можете дихати, гуляти, крутить щось у руках. Головне – переключити увагу.

Якщо відчуваєте, що хочете когось вдарити, дайте вихід емоції фізично. Комусь допомагає боксерська груша, комусь - прогулянка в швидкому темпі, бігова доріжка, віджимання від підлоги. Тренуйтеся рівно до того моменту, поки не відпустить.

І пам'ятайте, агресією можна і потрібно управляти. Головне, знайти метод, який допоможе виразити її без шкоди для себе і оточуючих.

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