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Прощеное воскресенье: что ни в коем случае нельзя делать, важные традиции и молитва

Новина українською → Воскресенье 14 марта 2021 06:27
Прощеное воскресенье: что ни в коем случае нельзя делать, важные традиции и молитва Прощеное воскресенье в 2021 году выпало на 14 марта (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Прощеное воскресенье, которое традиционно совпадает с последним днем Масленицы, выпало в 2021 году на 14 марта, и в этот день у православных и греко-католиков накануне начала Великого поста принято просить прощения у близких, а также самим стараться искренне простить всех, на кого держали обиду.

Также 14 марта христиане чтят память святой мученицы Евдокии, которая по церковным преданиям обладала даром исцелять больных и нуждающихся.

В православном календаре в Прощеное воскресенье также вспоминают изгнание Адама и Евы из Рая за нарушение ими Божьей заповеди.

Последнее воскресенье перед Великим постом (продлится до Пасхи), когда завершается масленичная седмица, является и последним днем, когда еще разрешается скоромная пища, но без мяса - рыба, молочные продукты, яйца.

Какие традиции в Прощеное воскресенье

  • В Прощеное воскресенье принято трижды попросить прощения у каждого знакомого человека. "Бог простит, и я прощаю", - говорят обычно в ответ.
  • Также считается, что за стол нужно сесть 7 раз (это символизирует количество недель в Великом посту).
  • Был в старину интересный обычай после ужина в этот день не убираться со стола, а просто накрывать чистой простыней, а сверху - шкурой овцы мехом наружу. Верили, что тогда весь год в семье все будет спокойно и счастливо.
  • Рекомендовалось в Прощеное воскресенье по возможности обязательно посетить церковную службу, так как в этот особый день в храмах читается Нагорная проповедь, где говорится о прощении обид ближним, без чего человек сам не может получить прощения грехов, а священник просит прощения у своих прихожан.
  • Еще в этот день ходили в баню, чтобы смыть с себя все грехи перед началом Великого поста.
  • В древности в Прощеное воскресенье принято было ходить на могилы умерших родственников, оставлять угощения и подарки для почивших близких, и просить их о помощи.

Что нельзя делать в праздник

  • Строго запрещается в этот день отказывать кому-либо из просящих в прощении, что считается большим грехом.
  • Ссориться и ругаться, и вообще злиться в этот праздник считается очень плохой приметой.
  • Не стоит сегодня заниматься тяжелой работой и физическим трудом.
  • Нельзя оставлять вечером еду.

Молитва на Прощеное воскресенье

Господи милосердный, Отче наш небесный, что учишь нас любить и прощать.

Покорнейше просим простить грехи наши: делами, поступками, словом злым, или мыслями греховными.

Услышь детей своих, Отче наш, которые на коленях стоят перед тобой в молитве.

Услышь, Царю Небесный, раскаяния наши искренние.

Прости и наполни сердца наши добротой и милосердием к ближнему.

Дай силы и мудрости своей простить и быть прощеными.

Аминь.

Ранее мы рассказывали про Великий пост и когда он начнется, а также публиковали календарь питания в 2021 году.

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