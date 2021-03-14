Прощена неділя: що в жодному разі не можна робити, важливі традиції та молитва

Прощена неділя, яка традиційно збігається з останнім днем Масляної, припала в 2021 році на 14 березня, і в цей день у православних і греко-католиків напередодні початку Великого посту заведено просити вибачення у близьких, а також самим намагаються щиро пробачити всім, на кого тримали образу.

Також 14 березня християни вшановують пам'ять святої мучениці Євдокії, яка за церковними переказами володіла даром зцілювати хворих і нужденних.

У православному календарі на Прощену неділю також згадують вигнання Адама і Єви з Раю через порушення ними Божої заповіді.

Остання неділя перед Великим постом (триватиме до Великодня), коли завершується масляна седмиця, є останнім днем, коли ще дозволяється скоромна їжа, але без м'яса - риба, молочні продукти, яйця.

Які традиції на Прощену неділю

У Прощену неділю заведено тричі попросити вибачення у кожної знайомої людини. "Бог простить, і я прощаю", - кажуть у відповідь.

Також вважається, що за стіл потрібно сісти 7 разів (це символізує кількість тижнів Великого посту).

Був у давнину цікавий звичай після вечері в цей день не прибирати зі столу, а просто накривати чистим простирадлом, і зверху - шкурою вівці хутром назовні. Вірили, що тоді весь рік у сім'ї все буде спокійно і щасливо.

Рекомендувалося у Прощену неділю по можливості обов'язково відвідати церковну службу, оскільки в цей особливий день у храмах читається Нагірна проповідь, де йдеться про прощення образ ближнім, без чого людина сама не може отримати прощення гріхів, а священик просить вибачення у своїх парафіян.

Ще в цей день ходили до лазні, щоб змити з себе всі гріхи перед початком Великого посту.

У давнину в Прощену неділю заведено було ходити на могили померлих родичів, залишати частування і подарунки для покійних близьких, і просити їх про допомогу.

Що не можна робити у свято

Суворо забороняється в цей день відмовляти будь-кому з тих, хто просить пробачення, що вважається великим гріхом.

Сваритися і лаятися, і взагалі злитися в це свято вважається дуже поганою прикметою.

Не слід сьогодні займатися важкою роботою і фізичною працею.

Не можна залишати їжу ввечері.

Молитва на Прощену неділю

Господи милосердний, Отче наш небесний, що вчиш нас любити і прощати.

Уклінно просимо пробачити гріхи наші: справами, вчинками, словом лихим, чи думкою гріховною.

Почуй дітей своїх, Отче наш, що на колінах стоять перед тобою у молитві.

Вислухай, Царю Небесний, каяття наші щирі.

Пробач і наповни серця наші добротою і милосердям до ближнього.

Дай сили і мудрості своєї пробачити і бути пробаченими.

Амінь.