Прощена неділя: що в жодному разі не можна робити, важливі традиції та молитва
Прощена неділя, яка традиційно збігається з останнім днем Масляної, припала в 2021 році на 14 березня, і в цей день у православних і греко-католиків напередодні початку Великого посту заведено просити вибачення у близьких, а також самим намагаються щиро пробачити всім, на кого тримали образу.
Також 14 березня християни вшановують пам'ять святої мучениці Євдокії, яка за церковними переказами володіла даром зцілювати хворих і нужденних.
У православному календарі на Прощену неділю також згадують вигнання Адама і Єви з Раю через порушення ними Божої заповіді.
Остання неділя перед Великим постом (триватиме до Великодня), коли завершується масляна седмиця, є останнім днем, коли ще дозволяється скоромна їжа, але без м'яса - риба, молочні продукти, яйця.
Які традиції на Прощену неділю
- У Прощену неділю заведено тричі попросити вибачення у кожної знайомої людини. "Бог простить, і я прощаю", - кажуть у відповідь.
- Також вважається, що за стіл потрібно сісти 7 разів (це символізує кількість тижнів Великого посту).
- Був у давнину цікавий звичай після вечері в цей день не прибирати зі столу, а просто накривати чистим простирадлом, і зверху - шкурою вівці хутром назовні. Вірили, що тоді весь рік у сім'ї все буде спокійно і щасливо.
- Рекомендувалося у Прощену неділю по можливості обов'язково відвідати церковну службу, оскільки в цей особливий день у храмах читається Нагірна проповідь, де йдеться про прощення образ ближнім, без чого людина сама не може отримати прощення гріхів, а священик просить вибачення у своїх парафіян.
- Ще в цей день ходили до лазні, щоб змити з себе всі гріхи перед початком Великого посту.
- У давнину в Прощену неділю заведено було ходити на могили померлих родичів, залишати частування і подарунки для покійних близьких, і просити їх про допомогу.
Що не можна робити у свято
- Суворо забороняється в цей день відмовляти будь-кому з тих, хто просить пробачення, що вважається великим гріхом.
- Сваритися і лаятися, і взагалі злитися в це свято вважається дуже поганою прикметою.
- Не слід сьогодні займатися важкою роботою і фізичною працею.
- Не можна залишати їжу ввечері.
Молитва на Прощену неділю
Господи милосердний, Отче наш небесний, що вчиш нас любити і прощати.
Уклінно просимо пробачити гріхи наші: справами, вчинками, словом лихим, чи думкою гріховною.
Почуй дітей своїх, Отче наш, що на колінах стоять перед тобою у молитві.
Вислухай, Царю Небесний, каяття наші щирі.
Пробач і наповни серця наші добротою і милосердям до ближнього.
Дай сили і мудрості своєї пробачити і бути пробаченими.
Амінь.
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