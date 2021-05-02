Приятные сюрпризы и новые отношения: этим знакам Зодиака сильно повезет

Овен

Для Овнов 2 мая специалист советует обратить более пристальное внимание на здоровье, и обдумать внесение изменений в распорядок дня, а также, при необходимости, увеличить физические нагрузки.

Телец

Тельцам этот день сулит неожиданные расходы и необоснованную ревность, но не стоит заострять внимание на таких проблемах - они не на долго. Астролог говорит, что здоровье у представителей этого знака Зодиака улучшится, но рекомендует в дальнейшем быть осторожными.

Близнецы

Близнецы 2 мая могут испытывать определенную апатию, быть инертными, пассивными и упрямыми. Астролог советует даже и не думать о всплеске любой активности - лучше как можно больше отдохнуть и набраться сил на начало следующей недели.

Рак

Раков 2 мая звезды подталкивают работать быстро и качественно, чтобы легче настроиться на правильный ритм деятельности и получить максимум положительных результатов, а также доказать себе, что вы можете больше.

Лев

Львов в этот день ждут выгодные предложения. Специалист рекомендует задуматься над их выбором - есть вероятность, что именно от этого зависит то, о чем вы так сильно мечтаете.

Дева

У Дев 2 мая к мудрости добавятся несвойственные для вас напористость и уверенность. Лучше правильно использовать момент и все эти качества, чтобы добиться еще большего успеха.

Весы

Весам 2 мая сулит много новых возможностей и знакомств, и "игривое настроение". Есть значительная вероятность пофлиртовать, и вами заинтересуется противоположный пол.

Скорпион

Скорпионы 2 мая могут начать осознавать все глобальные изменения в своей жизни. Астролог рекомендует не отклоняться от того, что задумали, и тогда у вас все непременно получится.

Стрелец

Стрельцам 2 мая вместо того, чтобы зацикливаться на сомнениях, следует постараться развить уверенность в себе. Пока не избавитесь от сомнений, не сможете уверенно двигаться к своей цели, говорит астролог.

Козерог

День неудачный для любовных поисков, однако тем у кого уже есть пара, астрологи советуют выделить время и провести его с любимым человеком.

Водолей

У Водолеев 2 мая под угрозой могут оказаться отношения с любимым человеком. Вероятные разговоры о расставании. Наберитесь сил и терпения и доведите начатое дело до конца.

Рыбы

Сегодняшний день Рыб порадует сюрпризами и подарками. Для тех, кто ищет новое жилье - ждет отличное предложение, от которого вы не сможете отказаться.