Приємні сюрпризи і нові стосунки: цим знакам Зодіаку сильно пощастить

Овен

Для Овнів 2 травня фахівець радить звернути більш пильну увагу на здоров'я, і обміркувати внесення змін до розпорядку дня, а також, при необхідності, збільшити фізичні навантаження.

Телець

Тельцям цей день обіцяє несподівані витрати і необгрунтовані ревнощі, але не варто загострювати увагу на таких проблемах - вони не на довго. Астролог каже, що здоров'я у представників цього знака Зодіаку покращиться, але рекомендує надалі бути обережними.

Близнюки

Близнюки 2 травня можуть відчувати певну апатію, бути інертними, пасивними та впертими. Астролог радить навіть і не думати про сплеск якоїсь активності - краще якомога більше відпочити та набратися сил на початок наступного тижня.

Рак

Раків 2 травня зірки підштовхують працювати швидко і якісно, щоб легше налаштуватися на правильний ритм діяльності й отримати максимум позитивних результатів, а також довести собі, що ви можете більше.

Лев

Левів у цей день чекають вигідні пропозиції. Спеціаліст рекомендує задуматися над їх вибором - є ймовірність, що саме від цього залежить те, про що ви так сильно мрієте.

Діва

У Дів 2 травня до мудрості додадуться невластиві для вас напористість і впевненість. Краще правильно використовувати момент і всі ці якості, щоб домогтися ще більшого успіху.

Терези

Терезам 2 травня обіцяє багато нових можливостей і знайомств, та "грайливий настрій". Є значна ймовірність пофліртувати, і вами зацікавиться протилежна стать.

Скорпіон

Скорпіони 2 травня можуть почати усвідомлювати всі глобальні зміни у своєму житті. Астролог рекомендує не відхилятися від того, що задумали, і тоді у вас все неодмінно вийде.

Стрілець

Стрільцям 2 травня замість того, щоб зациклюватися на сумнівах, слід постаратися розвинути впевненість в собі. Поки не позбудетеся від сумнівів, не зможете впевнено рухатися до своєї мети, каже астролог.

Козеріг

День невдалий для любовних пошуків, проте тим у кого вже є пара, астрологи радять виділити час і провести його з коханою людиною.

Водолій

У Водоліїв 2 травня під загрозою можуть опинитися стосунки з коханою людиною. Ймовірні розмови про розставання. Наберіться сил і терпіння і доведіть розпочату справу до кінця.

Риб

Сьогоднішній день Риб порадує сюрпризами та подарунками. Для тих, хто шукає нове житло - чекає відмінна пропозиція, від якого ви не зможете відмовитися.