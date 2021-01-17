Привлекают счастье на весь год: какие традиции соблюдают 17 января, что запрещено делать

Праздник 17 января (коллаж: РБК-Украина)

17 января 2021 православные всего мира отмечают день памяти святой великомученицы Варвары, которая понесла страдания в 306 году во времена царствование императора Максимиана. Также сегодня празднуется Всемирный день религии, приуроченный к собору святых семидесяти апостолов. Во всем мире 17 января также является Днем снега. Наши предки праздновали этого числа День Зосимы и Феоктиста. Какие с этим днем связаны запреты, традиции и приметы – читайте ниже.

Именины в этот день празднуют Александр, Артем, Денис, Марк, Николай, Павел и Тимофей.

Традиции дня

17 января – день Зосимы и Феоктиста. Считалось, что именно в этот день нечистая сила оставляет мир людей, и поэтому напоследок она пытается как можно больше навредить людям. Поэтому большинство обрядов 17 января связаны именно с тем, что люди прогоняли нечистую силу.

Один из самых популярных обрядов на Зосиму и Феоктиста – изгнание беса из села. Кого-то из людей наряжали чертом, потом били его, инсценируя драку. На месте битвы нужно было развести костер, затем каждый из присутствующих должен был через него перепрыгнуть. Это гарантировало счастье в течение всего следующего года.

Народное поверье говорит, что в этот день нужно зашить в платочек чертополох и носить в кармане. Это убережет от сглаза и поможет путешественникам.

Что запрещено делать сегодня

Если вы собрались в дальнее путешествие, то будьте осторожны и старайтесь не брать с собой маленьких детей.

В день Великомученицы Варвары грех стирать и белить.

В этот день принято освящать воду, а также служить панихиды по умершим.

Приметы на 17 января

Облака висят низко – вскоре будет метель.

Видите звездное небо без облаков – к солнцу и морозу.

Если в день Феоктиста загадать желание, выйти на улицу и увидеть ковш Большой Медведицы на небе справа, то ваше желание сбудется.

Если на деревьях лежит много снега, то у пчеловодов будет успешный год, в течение которого они соберут много меда.

Если небо в этот день будет безоблачным, то сильные морозы будут стоять еще долго.

Как мы ранее писали, синоптики рассказали о погоде в Украине до конца января.