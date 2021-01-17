Привертають щастя на весь рік: які традиції дотримуються 17 січня, що заборонено робити

17 січня 2021 православні всього світу відзначають день пам'яті святої великомучениці Варвари, яка зазнала страждань в 306 році за часів царювання імператора Максиміана. Також сьогодні відзначається Всесвітній день релігії, приурочений до собору святих сімдесяти апостолів. У всьому світі 17 січня також є Днем снігу. Наші предки святкували цього числа День Зосими і Феоктиста. Які з цим днем пов'язані заборони, традиції і прикмети – читайте нижче.
Іменини в цей день святкують Олександр, Артем, Денис, Михайло, Микола, Павло і Тимофій.
17 січня – день Зосими і Феоктиста. Вважалося, що саме в цей день нечиста сила залишає світ людей, і тому наостанок вона намагається якомога більше нашкодити людям. Тому більшість обрядів 17 січня пов'язані саме з тим, що люди проганяв нечисту силу.
Один з найпопулярніших обрядів на Зосиму і Феоктиста – вигнання біса з села. Кого-то з людей наряджали чортом, потім били його, інсценуючи бійку. На місці битви потрібно було розвести багаття, потім кожен з присутніх повинен був через нього перестрибнути. Це гарантувало щастя протягом всього наступного року.
Народне повір'я говорить, що в цей день потрібно зашити в хустинку чортополох і носити в кишені. Це вбереже від пристріту і допоможе мандрівникам.
Як ми раніше писали, синоптики розповіли про погоду в Україні до кінця січня.