Привертають щастя на весь рік: які традиції дотримуються 17 січня, що заборонено робити

Свято 17 січня (колаж: РБК-Україна)

17 січня 2021 православні всього світу відзначають день пам'яті святої великомучениці Варвари, яка зазнала страждань в 306 році за часів царювання імператора Максиміана. Також сьогодні відзначається Всесвітній день релігії, приурочений до собору святих сімдесяти апостолів. У всьому світі 17 січня також є Днем снігу. Наші предки святкували цього числа День Зосими і Феоктиста. Які з цим днем пов'язані заборони, традиції і прикмети – читайте нижче.

Іменини в цей день святкують Олександр, Артем, Денис, Михайло, Микола, Павло і Тимофій.

Традиції дня

17 січня – день Зосими і Феоктиста. Вважалося, що саме в цей день нечиста сила залишає світ людей, і тому наостанок вона намагається якомога більше нашкодити людям. Тому більшість обрядів 17 січня пов'язані саме з тим, що люди проганяв нечисту силу.

Один з найпопулярніших обрядів на Зосиму і Феоктиста – вигнання біса з села. Кого-то з людей наряджали чортом, потім били його, інсценуючи бійку. На місці битви потрібно було розвести багаття, потім кожен з присутніх повинен був через нього перестрибнути. Це гарантувало щастя протягом всього наступного року.

Народне повір'я говорить, що в цей день потрібно зашити в хустинку чортополох і носити в кишені. Це вбереже від пристріту і допоможе мандрівникам.

Що заборонено робити сьогодні

Якщо ви зібралися в далеку подорож, то будьте обережні, намагайтеся не брати з собою маленьких дітей.

У день Великомучениці Варвари гріх прати й білити.

У цей день прийнято освячувати воду, а також служити панахиди за померлими.

Прикмети на 17 січня

Хмари висять низько – незабаром буде завірюха.

Бачите зоряне небо без хмар, до сонця і морозу.

Якщо в день Феоктиста загадати бажання, вийти на вулицю і побачити ківш Великої Ведмедиці на небі праворуч, то ваше бажання збудеться.

Якщо на деревах лежить багато снігу, то у бджолярів буде успішний рік, протягом якого вони зберуть багато меду.

Якщо небо в цей день буде безхмарним, то сильні морози будуть стояти ще довго.

Як ми раніше писали, синоптики розповіли про погоду в Україні до кінця січня.