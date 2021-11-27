Пришло время перезагрузить свою жизнь: гороскоп для всех женщин по знаку Зодиака с 29 ноября по 5 декабря

Гороскоп на начало декабря говорит о том, что наступает удачный период для того, чтобы сменить обстановку и приоритеты. Именно это поможет достичь успеха в важных делах. Многие смогут перезагрузить свою жизнь полностью.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 29 ноября по 5 декабря. Об этом сообщает Dailyhoro.

Овен

Вам стоит выбрать новую цель, но для этого нужно сначала закончить точку в других делах, которые еще актуальны и их нужно завершить. Приложите максимум усилий, чтобы разобраться со всеми делами. Небесные светила помогут Овнам понять, что им нужно на самом деле и это понимание поможет изменить судьбу.

Телец

Сфокусируйтесь сейчас на поиске своей половинки. Но некоторые дела пойдут не по плану и все может сорваться в самый ответственный момент. Постарайтесь на этой неделе не взваливать все на себя, а почаще обращайтесь за помощью к родственникам и любимому мужчине. Рядом всегда найдутся те, кто захочет вам помочь.

Близнецы

Ваша жизнь может круто измениться в ближайшую неделю. Планеты и звезды будут просто требовать от вас перемен. Будьте осторожнее 29 и 30 ноября – могут быть мелкие неурядицы и неприятности. Самым важным днем на этой неделе станет 4 декабря – из-за затмения.

Рак

Эмпатия будет на высоте и это станет опасным. Тонкое восприятие других людей может быть опасным, но будут и плюсы. Раки смогут быстро распознать ложь. Проницательность поможет им в личных отношениях, и в работе. Зима начнется удачно, но нужно закрыть все незавершенные проблемы и з прошлого. Они сами дадут о себе знать в ближайшие дни.

Лев

Самые приятные дни будут у тех, кто не любит сидеть на месте. Возможностей для изменений будет очень много. Но астрологи не рекомендуют бегать только за одной целью. Возможно много возможностей на работе, а также появятся новые знакомства, которые приведут к новым отношениям. Распределите свои ресурсы.

Дева

Начинайте подготовку к новогодним праздникам. В любви будьте внимательнее, есть риск появления соперницы. Постарайтесь определить, кто вам ставит палки в колеса. Не давайте громких обещаний, не ставьте перед собой непосильные и непонятные задачи. И не останавливайтесь на достигнутом.

Весы

У вас появится четкое задание начать новую жизнь. И в этот раз ваши усилия увенчаются успехом, и женское счастье придет почти мгновенно. На этой неделе возможны некоторые трудности с финансами. Особенно опасными станут покупки на выходных под влиянием солнечного затмения. В любви будет все спокойно.

Скорпион

Ссоры и конфликты в семье на этой неделе могут выбить из колеи. Тщательно подбирайте слова, чтобы никого из близких не обижать. Сделайте ставку на обновление важных дел, которые ранее не получалось завершить. Сейчас у вас не будет препятствий, которые ранее сильно мешали или пугали. Пришло время действовать.

Стрелец

Постарайтесь на этой неделе не контактировать с негативными людьми. Это приведет к срыву планов, потере удачи, особенно 29 и 30 ноября, а также 4 декабря. Избегайте застоя в делах, не слушайте непрошенные советы окружающих, не позволяйте другим вмешиваться в ваши дела. Возможны ссоры и ложь, будут непростые дни.

Козерог

Постарайтесь на этой неделе больше отдыхать и наблюдайте за событиями. Не забывайте, что вам необходимо полноценно отдыхать. Не требуйте невозможного, иначе достижение успеха превратится в деструктивный процесс. На фоне усталости могут прийти ненужные переживание и даже черная полоса. Меньше думайте о проблемах, больше улыбайтесь.

Водолей

В ближайшие дни у вас могут появиться новые проблемы, которые вызовут стресс и переживания. Помочь справиться с неурядицами помогут лучшие подруги и близкие люди. Негативные эмоции могут довести до энергетического истощения. Постарайтесь не фокусироваться на чужих неприятностях.

Рыбы

Вам предстоит пересмотреть свое мировоззрение и жизненные правила. Если нет желания поменять что-то в жизни кардинально, поработать в этом направлении все равно придется хотя бы минимально. Именно изменения станут силой для достижения новых желаний и постановки амбициозных целей. А вот в сердечных делах Рыбам не помешает осторожность.