Принцу Гарри предложили работу в Burger King пока Меган Маркл заключает контракт с Givenchy

Сенсационное заявление Меган Маркл и принца Гарри об отказе от королевских полномочий вызвало хоть и меркантильный, но логичный вопрос - за счет чего теперь герцоги Сассекские планируют покрывать свои счета. Ведь вместе с обязанностями монархи также отказывают от госфинансирования. Эксперты поспешили утешить - за Меган и Гарри переживать не стоит. На волне своей поистине бешеной популярности скандальная пара уже в этом году может стать миллионерами. Предсказания экспертов начали сбываться даже раньше, чем многие ожидали. Не прошло и месяца после отречения, как на герцогов Сассекских посыпались коммерческие предложения.

Так, эксперты уже “залезли в карманы” Меган и Гарри и поспешили подсчитать, сколько те смогут заработать на своей популярности.

Известный австрийский публицист Макс Марксон уже пообещал Меган Маркл и принцу Гарри выделить 5 млн долларов семье за их согласие выступить с ним сразу на пяти выступлениях-концертах по городам Австралии.

Также Марксон предполагает, что вскоре Меган и Гарри заключат контракт с гигантом Netflix - крупнейшим поставщиком сериалов и фильмов. И предполагаемый контракт пополнит копилку герцогов Сассекских сразу же на 64 млн долларов за год. Откуда у австрийского публициста и бизнесмена такая информация, неизвестно. Но и отрицать сказанное им однозначно не стоит.

О лучезарных финансовых перспективах Меган и Гарри говорит также следующее. Так, на днях фастфуд Burger King пошутил: “Ищете работу? У нас уже есть новая корона для вас”. Таким забавным образом фастфуд обыграл положение принца Гарри, который за 35 лет своей жизни еще не работал. А как известно, студенты, к примеру, начинают свой первый трудовой опыт на работе в популярных фастфудах. И вновь не нужно относится к этой шутке с большим скепсисом. Кто знает, быть может, Гарри оценит шутку и вскоре мы увидим принца в необычной рекламе.

Тем временем о Меган Маркл точно переживать не стоит. Герцогиня Сассекская уже сделала ряд шагов в новой независимой жизни.

Напомним, что герцогиня Сассекская подписала контракт со студией Disney на озвучку пока неизвестных проектов компании. При этом весь гонорар герцогини Disney обязуется перенаправить на цели благотворительного фонда по защите слонов - организация Elephants Without Borders.

Также едва ли не сразу же после заявления 8 января об отречении от королевских обязанностей в СМИ просочилась информация, что Меган ведет переговоры с домом моды Givenchy.

Кроме того, 14 января Маркл совершила свой первый выход в новом независимом статусе. На данный момент Меган и Гарри живут в Канаде, где бывшая актриса посетила Женский центр Downtown Eastside в Ванкувере. Как видим, герцогиня Сассекская уже точно освоилась. И впереди нас ждут новые захватывающие подробности из жизни скандальной монаршей семьи.