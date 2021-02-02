Принц Уильям угодил в скандал из-за Меган Маркл: его обвинили в лицемерии

Принц Уильям и Меган Маркл (Коллаж РБК-Украина)

Принц Уильям недавно выступил с заявлением против расизма в футболе. Герцог Кембриджский является президентом Футбольной ассоциации Англии, и он разместил несколько публикаций на своей странице в Twitter, а которых осуждает расистские комментарии в адрес футболистов из "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

"Расистские оскорбления, будь то на поле, трибунах или в соцсетях, достойны презрения, и они должны прекратиться сейчас же. Мы все отвечаем за создание среды, в которой такие оскорбления недопустимы. Я благодарен всем игрокам, болельщикам, клубам и организациям, которые решительно осуждают эти злоупотребления", - написал принц Уильям на странице Кенсингтонского дворца.

Как сообщает издание Insider, такие высказывания герцога Кембриджского подняли волну негодования среди подписчиков и его обвинили в лицемерии. Принцу Уильяму напомнили, что в свое время он не встал на защиту родственницы – герцогини Сассекской.

"Я бы действительно хотела, чтобы вы и ваша семья были такими же громкими антирасистами, когда мишенью была герцогиня Сассекская", - прокомментировала запись обозреватель и автор CNN Кристен Майнцер.

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Комментарий журналистки поддержали более пяти тысяч человек и принцу даже вспомнили историю об острове Тувалу, где его в 2012 году вместе с Кейт Миддлтон вынесли из самолета на двойном троне.

Стоит отметить, что Меган Маркл вынуждена была бороться с расизмом в социальных сетях с тех пор, как начала встречаться с принцем Гарри в 2016 году. Ее постоянно третировали за то, что избранницей принца стала девушка смешанной расы. Принц Гарри встал на защиту возлюбленной и даже выпустил специальное обращение.

"Меган Маркл подверглась волне оскорблений и преследований. Некоторые из них были публичными - клевета на первой полосе национальной газеты; откровенный сексизм и расизм троллей в социальных сетях и комментариях к статьям в Интернете. Принц Гарри беспокоится о безопасности мисс Маркл и глубоко разочарован тем, что не смог защитить ее", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что часть Меган Маркл признана самой красивой в мире, но герцогиня ее стыдится.

А также рассказывали о том, что Меган Маркл попытались лишить "материнства".