Меган Маркл "лишили материнства", но герцогиня ответила

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Меган Маркл прокоментировала тот факт, что в свидетельстве о рождении сына Арчи, ее имя было вычеркнуто. Вместо Рейчел Меган туда вписали титул "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская". Ходили слухи, что таково было решение самой экс-актрисы, но оказалось, что все наоборот.

По информации издания The Independent правки в документ после рождения сына (Арчи появился на свет 6 мая 2019) были внесены тайно от Меган, и такое требование было продиктовано дворцом.

"Это не было сделано по просьбе Меган, герцогини Сассекской", - заявил ее пресс-секретарь.

Интересно, что когда такой факт всплыл, в этом обвинили саму герцогиню Сассекскую. Якобы она таким образом решила отличиться от принца Уильяма и Кейт Миддлтон, подчеркнув в документе важность своего титула. Кроме того, она якобы хотела оскорбить своих непутевых родственников.

Меган Маркл с принцем Гарри и сыном Арчи в 2019 году (фото: Getty Images)

Имя герцогини было изъято из графы о рождении Арчи через месяц после появления малыша на свет. Также были внесены и правки в графу "отец ребенка": к полному имени Гарри, герцога Сассекского, был добавлен титул "принц".

Эксперты говорят, что подобные правки беспрецедентны в королевской семье. Однако истинная их причина, даже после заявления Меган и Гарри, по-прежнему остается неизвестной.

Напомним, что в марте 2021-го исполнится год после скандального отхода Меган и Гарри от обязанностей королевской семьи. Герцоги Сассекские сейчас живут в родном городе Меган - Лос-Анджелесе.

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