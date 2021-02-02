Принц Вільям потрапив у скандал через Меган Маркл: його звинуватили у лицемірстві

Принц Вільям і Меган Маркл (Колаж РБК-Україна)

Принц Вільям нещодавно виступив із заявою проти расизму у футболі. Герцог Кембридзький є президентом Футбольної асоціації Англії, і він розмістив кілька публікацій на своїй сторінці в Twitter, а яких засуджує расистські коментарі на адресу футболістів з "Челсі" і "Манчестер Юнайтед".

"Расистські образи, чи то на полі, трибунах або в соцмережах, гідні презирства, і вони повинні припинитися негайно. Ми всі відповідаємо за створення середовища, в якому такі неприпустимі образи. Я вдячний всім гравцям, уболівальникам, клубам і організаціям, які рішуче засуджують ці зловживання", - написав принц Вільям на сторінці Кенсінгтонського палацу.

Як повідомляє видання Insider, такі висловлювання герцога Кембридзького підняли хвилю обурення серед дописувачів і його звинуватили у лицемірстві. Принцу Вільяму нагадали, що свого часу він не став на захист родички – герцогині Сассекської.

"Я б дійсно хотіла, щоб ви та ваша родина були такими ж гучними антирасистами, коли мішенню була герцогиня Сассекська", - прокоментувала запис оглядач і автор CNN Крістен Майнцер.

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Коментар журналістки підтримали понад п'ять тисяч осіб і принцу навіть згадали історію про острові Тувалу, де його у 2012 році разом з Кейт Міддлтон винесли з літака на подвійному троні.

Варто відзначити, що Меган Маркл змушена була боротися з расизмом в соціальних мережах з того часу, як почала зустрічатися з принцом Гаррі у 2016 році. Її постійно цькували за те, що обраницею принца стала дівчина змішаної раси. Принц Гаррі став на захист коханої та навіть випустив спеціальне звернення.

"Меган Маркл зазнала хвилі образ і переслідувань. Деякі з них були публічними - наклеп на першій смузі національної газети; відвертий сексизм і расизм тролів в соціальних мережах і коментарях до статей в Інтернеті. Принц Гаррі турбується про безпеку міс Маркл і глибоко розчарований тим, що не зміг захистити її", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що частина Меган Маркл визнана найкрасивішою у світі, але герцогиня її соромиться.

А також розповідали про те, що Меган Маркл спробували позбавити "материнства".