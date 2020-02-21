Принц Гарри вынужден заслужить доверие после "Мегзита", чтобы иметь право носить военную форму

Принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Приятная для Гарри новость не обошлась без некоторых условий

После череды неприятных новостей Меган Маркл и принц Гарри все же ждали некоторые “поблажки” со стороны королевского двора Великобритании. Напомним, буквально на днях журналистам Daily Mail стало известно - Елизавета II запретила Меган и Гарри использовать имя "герцогов Сассекских” в качестве бренда, что буквально разрушило бизнес-планы молодой семьи. Ведь известно, что супруги уже успели потратить немалые деньги на создание сайта “Sussex Royal”, благотворительного фонда, а также зарегистрировать ряд товарных знаков на производство различных товаров. Но не все так облачно. Позже официальный представитель герцогов Сассекских сообщил, что несмотря на отречение от королевских обязанностей, принц Гарри все еще может претендовать на королевский престол (он шестой в очереди). Еще одна однозначно приятная новость для Гарри - за ним также сохраняются звания майора, лейтенант-коммандера и командира эскадрильи.

Отметим, что официальное сложение полномочий герцогов Сассекских состоится 1 апреля 2020 (заявление Меган и Гарри об отречении прозвучало 8 января 2020). Именно с апреля супруги смогут наконец запускать свои новые проекты, радуя поклонников новостями о себе. Кроме того, герцоги Сассекские будут окончательно лишены финансирования за счет государственной казны.

До этого момента Меган и Гарри предстоит принять участие еще как минимум в шести мероприятиях в Великобритании в качестве членов королевской семьи. К примеру, 9 марта Меган и Гарри прилетят в Лондон, где будут присутствовать на ежегодной службе в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества наций.

Также известно, что после окончательного вступления в силу решения об отречении Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей за ними сохраняется право использовать титул Герцоги Сассекские - но не в коммерческих целях!

Принц Гарри после 1 авпреля не будет иметь права носить военную парадную форму (фото: instagram.com/sussexroyal)

Также Елизавета II решила пойти на уступки младшему внуку и учла, что принц Гарри, как никак, 9 лет прослужил в Вооруженных силах Великобритании. Более того, он служил в Афганистане и также принимал участие в военных действиях. Поклонники принца переживали, что “Мегзит” повлечет за собой лишение Гарри не только всех титулов, но и званий. Однако на днях стало известно, что за герцогом Сассекским сохраняться вполне заслуженные звания майора, лейтенант-коммандера и командира эскадрильи.

Правда, есть парочка “но”. Во-первых, принцу Гарри назначили испытательный срок, который продлится 12 месяцев. Все это время он не имеет права использовать свои воинские должности во время официальных обращений и визитов. Во-вторых, этот год Меган и Гарри должны будут соблюдать определенные “соглашения примерности”. И если за этот период супруги не попадут в какой-нибудь скандал, то Гарри получит возможность вновь носить военную парадную форму и значки.

Фото: instagram.com/sussexroyal

Не обошлось и без “подводных камней”. Из-за “Мегзита” принц Гарри лишается таких почетных должностей, как генерал-капитан королевской морской пехоты, командующий Военно-воздушной базой Королевских ВВС Хонингтона, а также главнокомандующий малыми кораблями и водолазными операциями Королевского флота. Так как эти должности предполагают постоянное место жительства в Великобритании.