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Принц Гарри все еще может претендовать на британский престол, несмотря на "Мегзит"

Lite » Стиль жизни 20.02.2020 - 14:31
Принц Гарри все еще может претендовать на британский престол, несмотря на "Мегзит"
Принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Не все так облачно в перспективах принца Гарри и Меган Маркл

19 февраля журналисты Daily Mail сообщили, что Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать бренд Sussex Royal (герцоги Сассекские). Такое решение Ее Величества подбросило молодой семье немало хлопот. Как известно, Меган и Гарри потратили немало денег на создание нового сайте своей семьи. Кроме того, они подали заявки на оформление десятком товаров под своей торговой маркой. Также известно, что Меган и Гарри зарегистрировали свой благотворительный фонд “Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex”. На всем этом герцоги предполагали зарабатывать в будущем. Теперь же супругам придется срочно заняться “ребрендингом”. Более того, Меган и Гарри больше не смогут использовать приписку “королевский” в своих официальных обращениях и выходах.

Казалось бы, что молодая семья полностью “разбита”. Однако журналистам журнала People удалось пролить свет на несколько важных нюансов нынешнего состояния принца Гарри. Так, поклонников младшего внука Елизаветы II интересует, имеет ли право принц Гарри все еще претендовать на королевский трон Великобритании?

После отказа Меган и Гарри 8 января от своих королевских обязанностей, журналисты предположили, что вместе с этим Гарри также лишается права престолонаследования.

Официальный представитель герцогов Сассекских в комменатрии People заявил, что Гарри сохранит за собой право на британскую корону! На данный момент он является шестым в порядке престолонаследия.

Также представитель уточнил, что Гарри и Меган все еще могут формально называться герцогами Сассекскими. А вот использовать этот титул как бренд - нет.

“Герцог и герцогиня Сассекские формально сохранят свои титулы, но не будут активно их использовать. Они будут по-прежнему известны как герцог и герцогиня Сассекские, а также по названиям “Граф и графиня Думбартона” и “Барон и баронесса Килкил”, - говорится в заявлении.

Принц Гарри все еще может претендовать на британский престол, несмотря на &quot;Мегзит&quot;

Принц Чарльз, принц Гарри и маленький Арчи (фото: instagram.com/sussexroyal)

Напомним, что первым в списке престолонаследования значится принц Чарльз - сын Елизаветы II. Однако явным фаворитом на сегодняшний день считается принц Уильям. Именно Уильям может похвастаться буквально идеальной репутацией. Также жители Великобритании больше уважают Кейт Миддлтон, а не Камиллу Паркер-Боулз - супругу Чарльза. Да и сам принц Чарльз в свое время успел запятнать репутацию, изменяя первой жене - принцессе Диане. После чего последовал их громкий развод и трагическая гибель Дианы.

Что касается отречения Меган и Гарри от обязанностей, то официально оно вступит в силу с 31 марта. Уже начиная с 1 апреля, Гарри и Меган больше не будут иметь никаких дел в Букингемском дворце.

“Герцог и герцогиня Сассекские будут проводить время как в Великобритании, так и в Северной Америке”, - добавляет представитель пары.

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