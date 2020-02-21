Принц Гаррі змушений заслужити довіру після "Мегзіта", щоб мати право носити військову форму

Принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Приємна для Гаррі новина не обійшлася без деяких умов

Після низки неприємних новин Меган Маркл і принц Гаррі все ж чекали деякі "поступки" з боку королівського двору Великобританії. Нагадаємо, буквально днями журналістам Daily Mail стало відомо - Єлизавета II заборонила Меган і Гаррі використовувати ім'я "герцогів Сассекських" в якості бренду, що буквально зруйнувало бізнес-плани молодої сім'ї. Адже відомо, що подружжя вже встигли витратити чималі гроші на створення сайту "Sussex Royal", благодійного фонду, а також зареєструвати ряд товарних знаків на виробництво різних товарів. Але не все так похмуро. Пізніше офіційний представник герцогів Сассекських повідомив, що незважаючи на зречення від королівських обов'язків, принц Гаррі все ще може претендувати на королівський престол (він шостий в черзі). Ще одна однозначно приємна новина для Гаррі - за ним також зберігаються звання майора, лейтенант-командера і командира ескадрильї.

Зазначимо, що офіційне складання повноважень герцогів Сассекських відбудеться 1 квітня 2020 (заява Меган і Гаррі про зречення прозвучало 8 січня 2020). Саме з квітня подружжя зможе нарешті запускати свої нові проекти, радуючи шанувальників новинами про себе. Крім того, герцоги Сассекські будуть остаточно позбавлені фінансування за рахунок державної скарбниці.

До цього моменту Меган і Гарі належить взяти участь ще як мінімум в шести заходах у Великобританії в якості членів королівської сім'ї. Наприклад, 9 березня Меган і Гаррі прилетять до Лондона, де будуть присутні на щорічній службі у Вестмінстерському абатстві з нагоди Дня Співдружності націй.

Також відомо, що після остаточного вступу в силу рішення про зречення Меган Маркл і принца Гаррі від королівських обов'язків за ними зберігається право використовувати титул Герцоги Сассекські - але не в комерційних цілях!

Принц Гаррі після 1 авпреля не буде мати права носити військову парадну форму (фото: instagram.com/sussexroyal)

Також Єлизавета II вирішила піти на поступки молодшому онукові і врахувала, що принц Гаррі, як ніяк, 9 років прослужив у Збройних силах Великобританії. Більш того, він служив в Афганістані і брав участь у військових діях. Шанувальники принца переживали, що "Мегзіт" спричинить за собою позбавлення Гаррі не тільки всіх титулів, але і звань. Проте днями стало відомо, що за герцогом Сассекським зберігатися цілком заслужені звання майора, лейтенант-командер і командира ескадрильї.

Правда, є парочка "але". По-перше, принцу Гаррі призначили випробувальний термін, який триватиме 12 місяців. Весь цей час він не має права використовувати свої військові посади під час офіційних звернень і візитів. По-друге, цей рік Меган і Гаррі повинні будуть дотримуватися певних "угоди примерности". І якщо за цей період подружжя не потрапить в який-небудь скандал, то Гаррі отримає можливість знову носити військову парадну форму і значки.

Фото: instagram.com/sussexroyal

Не обійшлося і без "підводних каменів". Через "Мегзіт" принц Гаррі позбавляється таких почесних посад, як генерал-капітан королівської морської піхоти, командувач Військово-повітряної бази Королівських ВПС Хонінгтона, а також головнокомандувач малими кораблями і водолазними операціями Королівського флоту. Так як ці посади передбачають постійне місце проживання у Великобританії.