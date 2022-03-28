Прихватили почки или вернулся цистит? Как помочь себе дома

В условиях войны доступ к медицинским услугам может быть ограниченным, а здоровье мочевого пузыря и почек может подводить из-за пребывания в прохладных и влажных бомбоубежищах. Что делать, если вы почувствовали признаки цистита или воспаления почек типа пиелонефрита?

Об этом рассказала группа врачей-блогеров, которую ведут страницу sviy.doc в Instagram .

Признаки проблем с мочевым пузырем и (или) почками

У вас сильно болит мочевик или чуть выше поясницы

Вам постоянно кажется, что вы хотите писать

Писать больно

Цвет мочи может стать более темный

Если у вас в моче кровь, стоит обратиться в ближайшую больницу.

Как себе помочь:

Утеплите ноги, надев две пары носков, или даже три

Обмотайте поясницу теплым шарфом, наденьте майку

Можно положить бутылку с теплой водой или грелку на поясницу, промежность или живот

Пейте много теплого питья (вода, чай), добавляйте туда лимон, малину, клюкву

Ходите писать, не держите. Поток мочи должен быть постоянным. Боль с каждым разом будет меньше

Выпейте любой нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП):

Ибупрофен 400/600 (1 табл. 2-3 раза в день 3 дня, суточная доза 1200)

Афида/Нимесил (1 пакетик 2 раза в день 3 дня)

Если все ваши симптомы сопровождаются температурой и все эти мучения не проходят после 2 приемов НПВП:

Монурал (2 пакетика с интервалом 12 часов)

Аугментин (1 таблетка 2 раза в день - 5 дней)

Фуромаг (50 мг 3 раза в день - 5 дней)

Если у вас есть возможность обратиться клинику или хотя бы сдать общий анализ мочи - обязательно сделайте это.