Прихопили нирки чи повернувся цистит? Як допомогти собі вдома
В умовах війни доступ до медичних послуг може бути обмеженим, а здоров'я сечового міхура та нирок може підводити через перебування в прохолодних і вологих бомбосховищах. Що робити, якщо ви відчули ознаки циститу чи запалення нирок типу пієлонефриту?
Про це розповіла група лікарів-блогерів, яку ведуть сторінку sviy.doc в Instagram.
Ознаки проблем з сечовим міхуром та (чи) нирками
- У вас сильно болить сечовик або трохи вище попереку
- Вам постійно здається, що ви хочете пісяти
- Пісяти боляче
- Колір сечі може стати більш темний
Якщо у вас у сечі кров, варто звернутися в найближчу лікарню.
Як собі допомогти:
- Утепліть ноги, вдягнувши дві пари носків, або і три
- Обмотайте поперек теплим шарфом, вдягніть майку
- Можна покласти пляшку з теплою водою чи грілку на поперек, промежину чи живіт
- Пийте багато теплого пиття (вода, чай), додавайте туди лимон, малину, клюкву
- Ходіть пісяти, не тримайте. Потік сечі має бути постійним. Біль з кожним разом буде менша
Випийте будь-який нестероїдний протизапальний препарат (НПЗП):
- Ібупрофен 400/600 (1 табл. 2-3 рази в день 3 дні, добова доза 1200)
- Афіда/Німесил (1 пакетик 2 рази в день 3 дні)
Якщо всі ваші симптоми супроводжуються температурою і всі ці муки не проходять після 2 прийомів НПЗП:
- Монурал (2 пакетики з інтервалом 12 годин)
- Аугментин (1 таблетка 2 рази в день - 5 днів)
- Фуромаг (50 мг 3 рази в день - 5 днів)
Якщо у вас є можливість звернутись клініку чи хоча б здати загальний аналіз сечі - обов'язково зробіть це.
Раніше лікарі також назвали список продуктів, які необхідні організму під час війни.
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