Приготовьтесь к резкому перепаду погоды: дожди сменятся потеплением и солнцем

Погода на выходных в Украине принесет неожиданный сюрприз в виде резкого перепада погоды. Суббота в большинстве областей будет холодная и мокрая, а вот воскресенье порадует солнцем и потеплением.

Какая погода будет в Украине в ближайшие выходные, рассказали на сайте Украинского гидрометцентра.

Суббота, 20 октября

В субботу восток страны затянет тучами, ночью будет идти мокрый снег, днем – дожди. Температура воздуха в ночное время упадет до 0 -2 градусов, днем ожидается от +3 до +6 градусов.

На юге ночью будет идти снег и мокрый снег, которые днем сменятся на дождь. Ночью в регионе от 0 до +2 градусов, днем от +5 до +7 градусов. В Крыму без существенных осадков, ночью +1 +3 градуса, днем +6 +8 градусов.

В северных областях ночью будет идти мокрый снег, днем – пройдет дождь. Температура воздуха в ночные часы составит от -1 до +1 градуса, днем +4 +6 градусов.

В западной части дождь и мокрый снег будут идти местами, ночью от -3 до -5 градусов, днем от +3 до +5 градусов.

Центральные области также накроет дождями, а ночью – мокрым снегом. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днем от +4 до +6 градусов.

В Киеве 20 марта ночью будет идти мокрый снег, днем пройдет дождь. Температура воздуха ночью составит от -1 до +1 градуса, днем от +3 до +5 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 20 марта

Воскресенье, 21 марта

В воскресенье картина с погодой начнет меняться и в страну вернется солнечная погода. Местами ожидается сильный ветер и облачность.

На востоке небольшой снег пройдет ночью, днем – сухо. Температура воздуха в ночные часы составит -2 -4 градуса, днем ожидается от +4 до +7 градусов.

В южной части страны без осадков, ночью от -1 до -5 градусов, днем ожидается от +5 до +8 градусов. В Крыму без осадков, ночью -1 +1 градус, днем +7 +9 градусов.

На севере ожидается усиление ветра, но без существенных осадков. Ночью от -2 до -4 градусов, днем +4 +6 градусов.

В западных областях без существенных осадков, ожидается ветер со штормовыми порывами. Ночью в регионе от -4 до -7 градусов, днем от +5 до +8 градусов.

В центральной части страны сухо, небольшая облачность. Ночью -3 -6 градусов, днем +5 +7 градусов.

В Киеве 21 марта ожидается сильный ветер с порывами, но без существенных осадков. Ночью от -2 до -4 градусов, днем +5 +7 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 21 марта