Приготуйтеся до різкого перепаду погоди: дощі зміняться потеплінням і сонцем

Погода на вихідних в Україні принесе несподіваний сюрприз у вигляді різкого перепаду погоди. Субота в більшості областей буде холодна і мокра, а ось неділя порадує сонцем і потеплінням.

Яка погода буде в Україні в найближчі вихідні, розповіли на сайті Українського гідрометцентру.

Субота, 20 жовтня

В суботу схід країни затягне хмарами, уночі буде йти сніг, мокрий сніг, вдень – дощ. Температура повітря вночі впаде до 0 -2 градусів, вдень очікується від +3 до +6 градусів.

На півдні вночі буде йти сніг та мокрий сніг, які вдень зміняться на дощ. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень від +5 до +7 градусів. У Криму без істотних опадів, вночі +1 +3 градуси, вдень +6 +8 градусів.

У північних областях вночі йтиме мокрий сніг, вдень пройде дощ. Температура повітря вночі складе від -1 до +1 градуса, вдень +4 +6 градусів.

У західній частині дощ і мокрий сніг буде йти місцями, вночі від -3 до -5 градусів, вдень від +3 до +5 градусів.

Центральні області також накриє дощами, а вночі – мокрим снігом. Температура повітря вночі від -1 до +1 градуса, вдень від +4 до +6 градусів.

У Києві 20 березня вночі буде йти сніг, мокрий сніг, вдень пройде дощ. Температура повітря вночі складе від -1 до +1 градуса, вдень від +3 до +5 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 20 березня

Неділя, 21 березня

У неділю картина з погодою почне змінюватися і в країну повернеться сонячна погода. Місцями очікується сильний вітер і дощ.

На сході невеликий сніг пройде вночі, вдень – сухо. Температура повітря вночі становитиме -2 -4 градуси, вдень очікується від +4 до +7 градусів.

У південній частині країни без опадів, вночі від -1 до -5 градусів, вдень очікується від +5 до +8 градусів. У Криму без опадів, вночі -1 +1 градус, вдень +7 +9 градусів.

На півночі очікується посилення вітру, але без істотних опадів. Вночі від -2 до -4 градусів, вдень +4 +6 градусів.

У західних областях без істотних опадів, очікується вітер зі штормовими поривами. Вночі від -4 до -7 градусів, вдень від +5 до +8 градусів.

В центральній частині країни сухо, невелика хмарність. Вночі -3 -6 градусів, вдень +5 +7 градусів.

У Києві 21 березня очікується сильний вітер з поривами, але без істотних опадів. Вночі від -2 до -4 градусів, вдень +5 +7 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 21 березня