Приготовьтесь к неожиданностям: этим знакам Зодиака непременно повезет 11 и 12 декабря

Гороскоп на декабрь говорит о том, что последний месяц года будет богат на разные неожиданности и непонятные ситуации. Возможна некоторая напряженность в отношениях между людьми и повышенная конфликтность.

Астрологи рассказали, что ждет всех в ближайшие выходные, 11 и 12 декабря. А также назвали знаки Зодиака, которых ожидает невероятное везение. Об этом информирует ТСН.

Гороскоп на 11-12 декабря для всех

Эти выходные будут связаны друг с другом, как птицы-неразлучники. Все, что вы не сделаете в субботу, придется заканчивать в воскресенье. И многие события будут иметь значение для вашего будущего.

В субботу – день внутренней трансформации. Стоит переоценить свои ценности, признать ошибки и сделать выводы. Это позволит вам начать с чистого листа.

В воскресенье миром будет управлять космическая энергия, которая будет сказываться на всем – от настроения до того, как будут складываться разные обстоятельства.

Знаки Зодиака, которым звезды приготовили сюрприз

Овен

Упрямому и вспыльчивому Овну пришла пора мириться с людьми, которых вы обидели недавно. Особенно, если в список тех, кого вы обидели, попали близкие друзья. Выходить с ними на связь можно и нужно – они будут готовы пойти вам навстречу.

Через несколько недель вам скорее всего понадобится помощь и все, с кем вы успеете наладить отношения на этих выходных, с готовностью окажут вам поддержку.

Близнецы

Будьте готовы к встрече с человеком из своего прошлого, с этим человеком вас связывали романтические отношения. Возможно, чувства не угасли с обеих сторон и можно попытаться начать с той точки, в который вы закончили ранее.

Дважды в одну реку войти невозможно, но шансы исправить свои ошибки есть всегда. Есть вероятность, что обстоятельства сложатся для счастливого продолжения вашей истории любви.

Водолей

Постарайтесь не сильно транжирить деньгами. На шопинге вами овладеет идея купить крупную вещь. Но сдержите себя, так как вам это точно не нужно и сумма будет потрачена зря.

А вот на что стоит потратить деньги – это на лотерейный билет. Есть большая вероятность, что он окажется выигрышным. Даже небольшая сумма принесет вам невероятное удовольствие.