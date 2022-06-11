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Приготовьтесь к "черной полосе": знаки Зодиака, которые постигнут неудачи в середине лета

Новина українською →
Суббота 11 июня 2022 07:00
Приготовьтесь к "черной полосе": знаки Зодиака, которые постигнут неудачи в середине лета Фото: Гороскоп на июль 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на июль 2022 расскажет о знаках Зодиака, которым следует приготовиться к полосе неудач и невезения в середине лета.

Об этом пишет Lady Health.

Овен

У представителей знака наступает сложное время. Астрологи говорят, что Овнам придется хвататься за несколько дел сразу. Это нужно для того, чтобы благополучно пережить второй месяц лета.

Поэтому вам рекомендуют тщательно распланировать свои дела и стараться дозировать энергию. Не берите на себя чужие обязательства и не взваливайте на свои плечи непосильную ношу.

Лев

У семейных Львов могут возникнуть недоразумения со второй половинкой. Связано это будет, скорее всего, с недостатком внимания. Вам стоит уделять больше внимания любимому человеку.

Кроме того Львы могут столкнуться с проблемами пищеварительной системы. Звезды советуют сесть на оздоровительную диету и заняться профилактикой заболеваний ЖКТ.

Козерог

Июль для Козерогов станет месяцем, когда финансовые вопросы будут стоять очень остро. Звезды не пророчат солидных денежных поступлений. Поэтому вам придется как никогда раньше соблюдать режим жесткой экономии.

А вот Козерогам, работающим с ценными бумагами, следует быть предельно внимательными, чтобы не допустить роковой ошибки.

Ранее мы писали, какому знаку Зодиака больше всего повезет внутри лета.

Также астрологи назвали представителей зодиакального круга, жизнь которых изменится в июле 2022.

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