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Приготуйтесь до "чорної смуги": знаки Зодіаку, які спіткають невдачі в середині літа

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Субота 11 червня 2022 07:00
Приготуйтесь до "чорної смуги": знаки Зодіаку, які спіткають невдачі в середині літа Фото: Гороскоп на липень 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на липень 2022 розповість про знаки Зодіаку, яким слід приготуватися до смуги невдач і невезіння в середині літа.

Про це пише Lady Health.

Овен

У представників знака настає складний час. Астрологи кажуть, що Овнам доведеться хапатися за кілька справ відразу. Це потрібно для того, щоб благополучно пережити другий місяць літа.

Тому вам рекомендують ретельно розпланувати свої справи і намагатися дозувати енергію. Не беріть на себе чужі зобов’язання і не звалюйте на свої плечі непосильну ношу.

Лев

У сімейних Левів можуть виникнути непорозуміння з другою половинкою. Пов'язано це буде, швидше за все, з нестачею уваги. Вам варто приділяти більше уваги коханій людині.

Крім того Леви можуть зіткнутися з проблемами травної системи. Зірки радять сісти на оздоровчу дієту і зайнятися профілактикою захворювань шлунково-кишкового тракту.

Козерог

Липень для Козерогів стане місяцем, коли фінансові питання будуть стояти дуже гостро. Зірки не пророкують солідних грошових надходжень. Тому вам доведеться як ніколи раніше дотримуватися режиму жорсткої економії.

А от Козерогам, які працюють з цінними паперами, слід бути гранично уважними, щоб не допустити фатальної помилки.

Раніше ми писали, якому знаку Зодіаку найбільше пощастить всередині літа.

Також астрологи назвали представників зодіакального кола, життя яких зміниться в липні 2022.

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