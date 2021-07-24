Приготовьтесь к американским горкам: астрологи назвали главных везунчиков по знаку Зодиака 24-25 июля

Гороскоп на июль 2021 говорит о том, что середина лета станет довольно сложным и напряженным периодом для многих знаков Зодиака. Планеты и звезды будут путать планы, придется принимать важные решения в последний момент, а в личных отношениях тоже могут возникнуть недопонимания.

Астрологи рассказали, что ждет всех в ближайшие выходные, 24 и 25 июля, и назвали знаки Зодиака, которым повезет в эти дни. Об этом пишет ТСН.

Гороскоп для всех на 24 и 25 июля

Выходные будут напоминать американские горки и события будут происходить хаотично, с резкими падениями и подъемами. Тем, кто сможет пережить субботу, воскресенье подарит приятные сюрпризы.

В субботу, 24 июля, ожидается самый сложный день лунного месяца, во время которого выйдут все силы зла и человек будет подвержен различным соблазнам. На первый план выйдут плотские желания, а вот душа уйдет на второй план.

Могут обостриться инстинкты и это скажется и на мыслях, и на поведении. Астрологи отмечают, что этот день станет испытанием на выдержку и тем, кто сможет пройти этот экзамен – почувствуют себя сильнее м мудрее.

Воскресенье, 25 июля, принесет облегчение и светлые ощущения после темного дня. Этот день стоит потратить на восстановление сил и отдых. Стоит больше гулять на свежем воздухе, читать хорошую литературу, смотреть любимое кино или просто лениться.

Знаки Зодиака, которым повезет 24-25 июля

Лев

Львы почувствуют на этих выходных прилив сил и уверенности. Их авторитет в профессиональной сфере, а также в личной жизни – будет непререкаемым, к ним начнут обращаться за советом. Также Львы почувствуют себя миротворцами, так как им придется разрешить чей-то конфликт и кого-то помирить после ссоры.

Дева

Тем, кто уже давно мечтает о новой работе – поступит предложение, которое будет значительно лучше всех пожеланий и ожиданий. Сразу отвечать на это предложение согласием не стоит, трудно будет определить серьезность этой заявки. Отложите решительный шаг на несколько дней. Проверьте свои шансы, перспективы, и только после этого говорите окончательное "да".

Водолей

Если вы переживаете какую-то давнюю обиду, то вам удастся убедиться в том, что в жизни справедливость есть. Ваш обидчик скорее всего получит по заслугам. Участвовать лично в акте возмездия Водолеям не рекомендуется, все должно пройти без их вмешательства. Но испытать чувство морального удовлетворения им никто не запретит.