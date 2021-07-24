Приготуйтеся до американських гірок: астрологи назвали головних везунчиків за знаком Зодіаку 24-25 липня

Гороскоп на липень 2021 говорить про те, що середина літа стане досить складним і напруженим періодом для багатьох знаків Зодіаку. Планети та зірки будуть плутати плани, доведеться приймати важливі рішення в останній момент, а в особистих відносинах теж можуть виникнути непорозуміння.

Астрологи розповіли, що чекає всіх в найближчі вихідні, 24 і 25 липня, і назвали знаки Зодіаку, яким пощастить в ці дні. Про це пише ТСН.

Гороскоп для всіх на 24 і 25 липня

Вихідні будуть нагадувати американські гірки та події будуть відбуватися хаотично, з різкими падіннями та підйомами. Тим, хто зможе пережити суботу, неділя подарує приємні сюрпризи.

У суботу, 24 липня, очікується найскладніший день місячного місяця, під час якого вийдуть всі сили зла і людина буде схильна до різних спокус. На перший план вийдуть плотські бажання, а ось душа піде на другий план.

Можуть загостритися інстинкти й це позначиться і на думках, і на поведінці. Астрологи зазначають, що цей день стане випробуванням на витримку і тим, хто зможе пройти цей іспит - відчують себе сильніше м мудрішими.

Неділя, 25 липня, принесе полегшення і світлі відчуття після темного дня. Цей день варто витратити на відновлення сил і відпочинок. Варто більше гуляти на свіжому повітрі, читати хорошу літературу, дивитися улюблене кіно або просто лінуватися.

Знаки Зодіаку, яким пощастить 24-25 липня

Лев

Леви відчують на цих вихідних прилив сил і впевненості. Їх авторитет в професійній сфері, а також в особистому житті - буде незаперечним, до них почнуть звертатися за порадою. Також Леви відчують себе миротворцями, оскільки їм доведеться вирішити чийсь конфлікт і когось помирити після сварки.

Діва

Тим, хто вже давно мріє про нову роботу - надійде пропозиція, яка буде значно краще за всі побажання та очікування. Відразу відповідати на цю пропозицію згодою не варто, важко буде визначити серйозність цієї заявки. Відкладіть рішучий крок на кілька днів. Перевірте свої шанси, перспективи, і тільки після цього говоріть остаточне "так".

Водолій

Якщо ви переживаєте якусь давню образу, то вам вдасться переконатися в тому, що в житті справедливість є. Ваш кривдник швидше за все отримає по заслугах. Брати участь особисто в акті відплати Водоліям не рекомендується, все повинно пройти без їхнього втручання. Але відчути морального задоволення їм ніхто не заборонить.