Препятствия будут преследовать на каждом шагу: гороскоп для всех знаков Зодиака с 17 по 23 мая

Овен

Ситуация в ближайшую неделю станет благоприятной, но некоторое негативное воздействие может еще ощущаться. Венера находится в нестабильном положении, поэтому Овнам стоит быть осторожнее с близкими и постараться не ссориться. Не стоит тратить время и нервы на выяснение отношений. Лучше всего – объединиться для достижения общих целей и задач.

Телец

Ожидается вялый и немного заторможенный период и многое пойдет не по плану. Хуже сего придется тем Тельцам, которые заняты в творческой сфере. Мысли начнут путаться, работа будет идти со скрипом. Может появиться ощущение, что весь мир против них, но это не так и сейчас наступил период перезагрузки. Займитесь обучением, получением новых навыков, изучением языков, важными домашними делами.

Близнецы

На этой неделе повысится чувствительность, и излишняя эмпатия может даже стать опасной в общении с малознакомыми людьми. Не стоит делиться с ними чувствами и планами. Продуктивность будет немного снижена, но получится увидеть результат уже сделанной работы и понять, по тому ли пути вы двигаетесь. Оцените ситуацию здраво, без пессимизма или оптимизма.

Рак

Наступает время, когда Раки смогут полностью посвятить себя любви. Удача ожидает тех, кто находится в поиске второй половинки. Но таким людям очень важно сейчас трезво оценивать совместимость, так как любая симпатия сейчас может быстро перерасти в любовь. Не теряйте голову в финансовой сфере, в работе и бизнесе. Покупки только запланированные и без лишних трат. Ждите приятных сюрпризов, но в воскресенье будьте осторожны.

Лев

Возможны встречи с неприятными людьми, которые спровоцируют ссоры и ругань. Постарайтесь блокировать негатив и не отвечать на него агрессией и эмоциональностью. Месть и отрицательные эмоции в ближайшие дни могут разрушить в жизни Льва все, что строилось долгое время. Возможны события, которые вы переживете впервые в жизни и это могут быть приятные и позитивные моменты.

Дева

Начинается очень продуктивное время и стоит браться за любую работу, получать новые навыки и знания. В любви также ожидается успех и в первую очередь это почувствуют те, кто уже состоит в отношениях. Одиноким Девам стоит попытать счастья в социальных сетях. Близких людей и друзей постарайтесь окружить добротой и лаской.

Весы

Займитесь на этой неделе самыми неотложными делами, так как к концу недели силы и энергия будут на исходе. От близких людей не отворачивайтесь и постарайтесь не допускать даже немного эгоизма. Это может привести к стене во взаимопонимании, которую разрушить потом будет сложно. Ругаться категорически не рекомендуется, так как это приведет к затяжным конфликтам. Посвятите время сначала важным делам, а потом – дому и развлечениям.

Скорпион

Опасайтесь людей, которые будут вызывать у вас негатив. Возможны персонажи, которые захотят от вас добиться своего обманным путем. Слушайте свой внутренний голос и повышайте физическую активность, так как телу нужно внимание и тонус. Спорт и водные процедуры помогут обрести внутреннюю гармонию. Если вы ждали удачного момента, чтобы избавиться от вредных привычек – оно наступило.

Стрелец

Наступает удачный период, чтобы взять передышку. Не занимайте оборонительную позицию и перестаньте ждать от окружающих нападения. Позвольте всем событиям происходить произвольно, расслабьтесь и сфокусируйтесь на развлечениях и домашних делах. В личной сфере ожидаются успехи. На работе не гонитесь за выгодой, не перегружайте себя делами.

Козерог

Наступает интересный период – время очищения от отрицательных мыслей и страхов. Окружите себя позитивными людьми, которые излучают доброту и оптимизм. Отвлекитесь от рутины, а на выходных вам повезет найти дополнительный источник для радости. Домашние дела можно пока отложить, а время использовать для веселья и отдыха, чтобы с новыми силами приступить к работе.

Водолей

Используйте спокойную ситуацию, которую создали планеты и звезды. Заберитесь в самые глубины своей души и начните выгонять оттуда страхи. Не живите по принципу "цель оправдывает средства", так как сейчас он разрушителен. Отдохните от бесконечных дел и забот, от активности. Смените обстановку и подумайте хотя бы пару дней о себе, а не о работе.

Рыбы

Планеты и звезды подарят на этой неделе режим стойкости и усидчивости. Беритесь за самые сложные дела на работе и в личной сфере. Поймите, что ваш успех не будет падать на голову просто так. Неурядицы могут сильно расшатать нервы, но не стоит впадать в панику, менять планы или отказываться от собственных убеждений – вас ждет успех.