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Предательства и разрывы: названы знаки Зодиака, которым крупно не повезет в 2022 году

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Суббота 18 декабря 2021 05:30
Предательства и разрывы: названы знаки Зодиака, которым крупно не повезет в 2022 году Фото: Гороскоп 2022 (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на 2022 год сулит некоторым знакам Зодиака неприятные события, которым им доведется пережить в наступающей 365-дневке. Кого ждут предательства, разрывы, подставы, происки врагов?

Об этом пишет SlovoFraza.

Овен

Вы будете сосредоточены на карьере в 2022-м году, из-за чего ваш партнер будет испытывать недостаток внимания и может пойти искать его на стороне.

Астрологи советуют прежде, чем набрасываться на любимого человека с упреками, пересмотреть свои приоритеты и постараться сохранить отношения.

Дева

В 2022-м году вас могут то и дело настигать перемены. Вам придется привыкать к тому, что все идет не по плану.

Ваша требовательность к партнеру приведет к тому, что он может решиться на предательство. Прекратите все контролировать и держать любимого человека в ежовых рукавицах. В конце концов, недостатки есть у всех, даже у вас!

Весы

У вас есть большой риск, что вы будете обмануты. Как реагировать на предательство, решать уже вам самим.

Астрологи предупреждают, что возможность сделать вид, что вы ничего не знаете, у вас останется. Но так ли нужно вам поддерживать токсичные отношения ради видимости счастья?

Ранее мы писали также, что нельзя делать в декабрьский День зимнего солнцестояния.

Также сообщалось, что сулит 2022-й год каждому знаку согласно кельтскому гороскопу друидов.

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