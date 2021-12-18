Предательства и разрывы: названы знаки Зодиака, которым крупно не повезет в 2022 году
Гороскоп на 2022 год сулит некоторым знакам Зодиака неприятные события, которым им доведется пережить в наступающей 365-дневке. Кого ждут предательства, разрывы, подставы, происки врагов?
Об этом пишет SlovoFraza.
Овен
Вы будете сосредоточены на карьере в 2022-м году, из-за чего ваш партнер будет испытывать недостаток внимания и может пойти искать его на стороне.
Астрологи советуют прежде, чем набрасываться на любимого человека с упреками, пересмотреть свои приоритеты и постараться сохранить отношения.
Дева
В 2022-м году вас могут то и дело настигать перемены. Вам придется привыкать к тому, что все идет не по плану.
Ваша требовательность к партнеру приведет к тому, что он может решиться на предательство. Прекратите все контролировать и держать любимого человека в ежовых рукавицах. В конце концов, недостатки есть у всех, даже у вас!
Весы
У вас есть большой риск, что вы будете обмануты. Как реагировать на предательство, решать уже вам самим.
Астрологи предупреждают, что возможность сделать вид, что вы ничего не знаете, у вас останется. Но так ли нужно вам поддерживать токсичные отношения ради видимости счастья?
Ранее мы писали также, что нельзя делать в декабрьский День зимнего солнцестояния.
Также сообщалось, что сулит 2022-й год каждому знаку согласно кельтскому гороскопу друидов.