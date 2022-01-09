Праздник 9 января: что нельзя, можно и нужно делать обязательно в этот особенный день

9 января 2022 года в православном календаре чтят память первомученика Стефана. В народе же его называют просто - Степанов день, и он имеет особенные традиции, обряды, приметы и обычаи.

Что можно и нельзя делать в праздник, у кого 9 января день ангела - читайте ниже в нашем материале Lite .

Важные традиции 9 января, что можно и нужно делать

В этот день продолжаются святки и веселые гуляния после Рождества Христова.

Этот день хорош также для гадания незамужних девушек на суженого и брак. Для этого можно рассыпать на столе семена и попарно перечислять зернышки. Четное количество, значит, что в этом году можно найти себе пару. Если осталось одно семечко, замужество будет еще нескоро.

Некогда хозяева отгораживали в этот праздник свой дом осиновыми кольями, чтобы в течение всего года в него не вошла никакая нечисть.

Что запрещено в Степанов день

Заниматься тяжелой физической работой, ведь этот день является одним из рождественских праздников.

Делать домашнюю работу - уборку, стирку и так далее.

Выбрасывать хлебные крошки, иначе можно с ними выбросить достаток. Лучше отдать их животным.

Носить в кармане крупные купюры - к потерям и убыткам.

Приметы праздника

На деревьях видно иней - ждите обильного урожая хлеба.

Мороз и солнце предвещают урожайный год.

Снегопад сулит богатый урожай ягод и грибов.

На улице не видно мелких птиц, скоро начнутся снегопады.

Ночью месяц красный - утро будет теплым.

Птицы собираются стайками на верхушках деревьев - морозы продлятся долго.

Именины 9 января празднуют: Степан (Стефан), Антонина, Лука, Иосиф, Давид, Елена, Тихон, Федор, Ферапонт, Яков, Луиза, Эрик. Поздравьте родных, близких, друзей, которых так зовут.