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Свято 9 січня: що не можна, можна і потрібно робити обов'язково в цей особливий день

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Неділя 09 січня 2022 06:00
Свято 9 січня: що не можна, можна і потрібно робити обов'язково в цей особливий день Фото: яке свято 9 січня 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

9 січня 2022 року в православному календарі вшановують пам'ять первомученика Стефана. У народі ж його називають просто - Степанов день, і він має особливі традиції, обряди, прикмети і звичаї.

Що можна і не можна робити в свято, у кого 9 січня день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.

Важливі традиції 9 січня, що можна і потрібно робити

У цей день тривають святки і веселі гуляння після Різдва Христового.

Цей день хороший також для ворожіння незаміжніх дівчат на судженого і шлюб. Для цього можна розсипати на столі насіння і попарно перераховувати зернятка. Парна кількість, значить, що в цьому році можна знайти собі пару. Якщо залишилася одна насінина, заміжжя буде ще нескоро.

Колись господарі відгороджували свій будинок в це свято осиковими кілками, щоб протягом усього року в нього не увійшла ніяка нечисть.

Що заборонено в Степанов день

Займатися важкою фізичною роботою, адже цей день є одним з різдвяних свят.

Робити домашню роботу - прибирання, прання і так далі.

Викидати хлібні крихти, інакше можна з ними викинути достаток. Краще віддати їх тваринам.

Носити в кишені великі купюри - до втрат і збитків.

Прикмети свята

  • На деревах видно іній - чекайте рясного врожаю хліба.
  • Мороз і сонце віщують урожайний рік.
  • Снігопад обіцяє багатий урожай ягід і грибів.
  • На вулиці не видно дрібних птахів, скоро почнуться снігопади.
  • Вночі Місяць червоний - ранок буде теплим.
  • Птахи збираються зграйками на верхівках дерев - морози триватимуть довго.

Іменини 9 січня святкують: Степан (Стефан), Антоніна, Лука, Йосип, Давид, Олена, Тихон, Федір, Ферапонт, Яків, Луїза, Ерік. Привітайте рідних, близьких, друзів, яких так звуть.

Раніше ми писали, коли ми будемо колядувати щедрувати, посівати і кому не можна це робити.

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