Праздник 9 августа: что строго запрещено дедать в этот день, а что нужно сделать обязательно

9 августа 2021 года почитается память великомученика и врачевателя Пантелеймона, который исцелял именем Христа и пал за свою веру. В народе праздник называют День святого Палия, Пантелеймон-Целитель или Кочанный.
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Считается, что к великомученику обращаются в самые черные минуты, когда официальная медицина опускает руки. Если человек искренне помолится, то даже неизлечимые болезни отступят.
На Пантелеимона не принято работать с землей, на поле, огороде, участке. Считается, что молнией может сжечь либо урожай, либо даже самого "нарушителя".
Издавна на Пантелеймона принято собирать целебные травы и цветы. Такие запасы считались наделенными особой силой исцелять разные хвори, недуги, болезни.
Также в праздник было принято срезать первую капусту и печь с ней пироги. Выпечкой угощали детей, больных и нищих.
Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Константин, Николай, Платон.
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