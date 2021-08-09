Свято 9 серпня: що строго заборонено дідати в цей день, а що потрібно зробити обов'язково

Важливі традиції на Пантелеймона-цілителя

Вважається, що до великомученика звертаються в найчорніші хвилини, коли офіційна медицина опускає руки. Якщо людина щиро помолиться, то навіть невиліковні хвороби відступлять.

На Пантелеймона не прийнято працювати з землею, на полі, городі, ділянці. Вважається, що блискавкою може спалити або урожай, або навіть самого "порушника".

З давніх-давен на Пантелеймона прийнято збирати цілющі трави і квіти. Такі запаси вважалися наділеними особливою силою зцілювати різні хвороби, недуги.

Також в свято було прийнято зрізати першу капусту і пекти з нею пироги. Випічкою пригощали дітей, хворих і жебраків.

Головні прикмети цього дня

Всі трави, зібрані на Пантелеймона, будуть мати цілю властивості.

Якщо мурахи закладають входи в мурашники - скоро буде дощ.

Сильно стрекочуть і активно стрибають коники - погода буде ясною і сухою.

Завиваються качани капусти - осінь буде холодною.

Веселка на небі в цей день - до похмурої погоди в найближчі дні.

Якщо жінка 9 серпня з'їла яйце з подвійним жовтком - за прикметами, скоро вона завагітніє.

Увечері буде веселитися той, хто вранці плакав.

Що суворо заборонено робити 9 серпня

Провокувати сварки, конфлікти, з'ясовувати стосунки. В цей день.

Прибирати в будинку, дворі.

Бути жадібним, скупим.

Випікати в цей день хліб.

Заздрити, злитися і лихословити.

Іменини в цей день святкують:

Анфіса, Герман, Іван, Кирило, Костянтин, Микола, Платон.