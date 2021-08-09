Свято 9 серпня: що строго заборонено дідати в цей день, а що потрібно зробити обов'язково

9 серпня 2021 року вшановується пам'ять великомученика І лікаря Пантелеймона, який зцілював ім'ям Христа і поліг за свою віру. У народі свято називають День святого Палія, Пантелеймон-Цілитель або Качанний.
Що можна і не можна робити в цей день, хто відзначає день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
Вважається, що до великомученика звертаються в найчорніші хвилини, коли офіційна медицина опускає руки. Якщо людина щиро помолиться, то навіть невиліковні хвороби відступлять.
На Пантелеймона не прийнято працювати з землею, на полі, городі, ділянці. Вважається, що блискавкою може спалити або урожай, або навіть самого "порушника".
З давніх-давен на Пантелеймона прийнято збирати цілющі трави і квіти. Такі запаси вважалися наділеними особливою силою зцілювати різні хвороби, недуги.
Також в свято було прийнято зрізати першу капусту і пекти з нею пироги. Випічкою пригощали дітей, хворих і жебраків.
Анфіса, Герман, Іван, Кирило, Костянтин, Микола, Платон.
Раніше ми писали, скільки вихідних, робочих днів буде в серпні, які дні будуть перенесені, і всі важливі свята останнього місяця літа.