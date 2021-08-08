Праздник 8 августа: что строго запрещено делать в этот особенный день, у кого именины

Важные традиции этого дня

На Ермолая принято начинать собирать яблоки, но ни есть ни даже пробовать их нельзя до Яблочного Спаса, 19 августа.

А вот картофель, который также можно было начинать убирать, употреблять можно. Из него делали окрошку и винегрет и подавали на стол.

Травы на Ермолая набирали особенную силу, поэтому их собирали в лесах и лугах, высушивали, чтобы делать лечебные отвары и настойки.

Роса 8 августа также считалась целебной.

Важные приметы на Ермолая:

Кот или кошка трутся у хозяйских ног, дают себя погладить - вас ждет хороший год.

Насекомые становятся назойливыми и кусаются - к дождю.

В небе появилась радуга - к погожим дням.

Дождь утром идет сквозь солнечные лучи, - к вечеру снова дождь пойдет.

Люди, родившиеся в этот день - молчуны, к тому же у них суровый характер.

Лягушки на берегу сидят - дождь пойдет.

Что нельзя делать в этот день

Давать в долг кому-либо рабочие инструменты, считается, что это к потере здоровья. Но если это неизбежно, положите его на землю, но не давайте из рук в руки.

Есть яблоки. Но заготавливать их можно - делать варенье, мочить в бочках.

Шить, заниматься любым рукоделием - это сулит проблемы в браке.

Женщинам нельзя работать, можно заниматься только домашним хозяйством.

Именины 8 августа празднуют:

Игнатий, Сергей, Федор, Прасковья.