Свято 8 серпня: що строго заборонено робити в цей особливий день, у кого іменини

8 серпня 2021 року в православній церкві вшановують пам'ять святого Єрмолая, Єрміппа і Єрмократа, Нікомідійських мучеників. У народі свято називалося Єрмолаєв день, сьогодні починали прибирання яблук. картоплі, а знахарі починали прибирання трав, адже вони набували особливої сили.
Що заборонено робити, які особливості у цього дня, традиції, звичаї, прикмети, кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
На Єрмолая прийнято починати збирати яблука, але ні їсти ні навіть пробувати їх не можна до Яблучного Спаса, 19 серпня.
А ось картопля, яку також можна було починати прибирати, вживати можна. З неї робили окрошку і вінегрет і подавали на стіл.
Трави на Єрмолая набирали особливу силу, тому їх збирали в лісах і луках, висушували, щоб робити лікувальні відвари і настоянки.
Роса 8 серпня також вважалася цілющою.
Давати в борг кому-небудь робочі інструменти, вважається, що це до втрати здоров'я. Але якщо це неминуче, покладіть його на землю, але не давайте з рук в руки.
Їсти яблука. Але заготовлювати їх можна - робити варення, мочити в бочках.
Шити, займатися будь-яким рукоділлям - це обіцяє проблеми в шлюбі.
Жінкам не можна працювати, можна займатися тільки домашнім господарством.
Ігнатій, Сергій, Федір, Парасковія.
Раніше ми писали, скільки вихідних і святкових днів нас чекає в серпні 2021, і які дні будуть перенесені.