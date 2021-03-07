Праздник 7 марта и его приметы: что нельзя делать в день Маврикия

Обычно с этой даты начинались первые полевые работы, а сам день ассоциировали с прилетом ранних ласточек и скворцов. Предки говорили, что первая ласточка приносит весну на своих крыльях, и ознаменовывает, что скоро уже придет тепло. Также бытовала поговорка, что с 7 марта мороз если и скрепит, то уже не замораживает.

В этот день именины отмечают: Афанасий, Вячеслав, Федор, Филипп, Михаил, Николай, Варвара, Владимир.

7 марта христиане чествуют память святого мученика Маврикия (картина кисти Эль Греко "Легенда про св. Маврикия" / фото из открытых источников)

Традиции этого дня

В день Маврикия по традиции хозяйки готовили к столу традиционное блюдо "черную уху" - суп с мясом, сваренный в огуречном рассоле со съедобными кореньями. Считалось, что такое блюдо могло придать едокам здоровья на целый год.

Также бытовало поверье, что если женщина 7 марта увидела первую ласточку, она для сохранения молодости и красоты должна умыться молоком.

А вот гадать в этот праздник не рекомендовалось. Суеверные верили, что ворожба 7 марта может принести болезни и бедность и самой гадальщице, и ее семье.

Что нельзя делать в этот день

Строго запрещалось работать в этот день и выполнять какой-либо тяжелый физический труд.

Нельзя также делать уборку в доме - в частности, мести пол. По поверьям, в противном случае можно было вымести все благополучие.

Также нельзя снимать паутину в доме.

Не рекомендовалось 7 марта посыпать поля навозом и удобрениями.

Большим грехом считалось, если человек разорит гнездо ласточки.

Главные приметы в день Маврикия