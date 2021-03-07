Праздник 7 марта и его приметы: что нельзя делать в день Маврикия

7 марта христиане чтят память мучеников аламейских и святого Маврикия, который жил в III столетии и пострадал вместе с 6600 воинами-христианами Фиванского легиона за Веру. Они были казнены по приказу римского императора Максимиана. Средневековые легенды гласят, что Маврикий был одним из владельцев Копья Судьбы.

На украинских землях праздник прижился под названием Маврикиев день или день Маврикия.

Обычно с этой даты начинались первые полевые работы, а сам день ассоциировали с прилетом ранних ласточек и скворцов. Предки говорили, что первая ласточка приносит весну на своих крыльях, и ознаменовывает, что скоро уже придет тепло. Также бытовала поговорка, что с 7 марта мороз если и скрепит, то уже не замораживает.

В этот день именины отмечают: Афанасий, Вячеслав, Федор, Филипп, Михаил, Николай, Варвара, Владимир.

7 марта христиане чествуют память святого мученика Маврикия (картина кисти Эль Греко "Легенда про св. Маврикия" / фото из открытых источников)

Традиции этого дня

В день Маврикия по традиции хозяйки готовили к столу традиционное блюдо "черную уху" - суп с мясом, сваренный в огуречном рассоле со съедобными кореньями. Считалось, что такое блюдо могло придать едокам здоровья на целый год.

Также бытовало поверье, что если женщина 7 марта увидела первую ласточку, она для сохранения молодости и красоты должна умыться молоком.

А вот гадать в этот праздник не рекомендовалось. Суеверные верили, что ворожба 7 марта может принести болезни и бедность и самой гадальщице, и ее семье.

Что нельзя делать в этот день

Строго запрещалось работать в этот день и выполнять какой-либо тяжелый физический труд.

Нельзя также делать уборку в доме - в частности, мести пол. По поверьям, в противном случае можно было вымести все благополучие.

Также нельзя снимать паутину в доме.

Не рекомендовалось 7 марта посыпать поля навозом и удобрениями.

Большим грехом считалось, если человек разорит гнездо ласточки.

Главные приметы в день Маврикия