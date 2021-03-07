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Свято 7 березня і його прикмети: що не можна робити в день Маврикія

Новость на русском → Неділя 07 березня 2021 06:26
Свято 7 березня і його прикмети: що не можна робити в день Маврикія Свято 7 березня (фото: УНІАН)
Автор: Володимир Костирін

7 березня християни вшановують пам'ять мучеників аламейських і святого Маврикія, який жив в III столітті й постраждав разом з 6600 воїнами-християнами Фіванського легіону за Віру. Вони були страчені за наказом римського імператора Максиміана. Середньовічні легенди свідчать, що Маврикій був одним з власників Списа Долі.

На українських землях свято прижилося під назвою Маврикіїв день або день Маврикія.

Зазвичай з цієї дати починалися перші польові роботи, а сам день асоціювали з прильотом ранніх ластівок і шпаків. Пращури казали, що перша ластівка приносить весну на своїх крилах, що ознаменовує, що скоро вже прийде тепло. Також говорили, що з 7 березня мороз якщо і скріпить, то вже не заморожує.

В цей день іменини відзначають: Афанасій, В'ячеслав, Федір, Пилип, Михайло, Микола, Варвара, Володимир.

Свято 7 березня і його прикмети: що не можна робити в день Маврикія

7 березня християни вшановують пам'ять святого мученика Маврикія (картина пензля Ель Греко "Легенда про св. Маврикія" / фото з відкритих джерел)

Традиції цього дня

У день Маврикія за традицією господині готували до столу традиційне блюдо "чорну юшку" - суп з м'ясом, зварений в огірковому розсолі з їстівними корінцями. Вважалося, що така страва могла надати їдцям здоров'я на цілий рік.

Також побутувало повір'я, що якщо жінка 7 березня побачила першу ластівку, вона для збереження молодості та краси повинна вмитися молоком.

А ось гадати у це свято не рекомендувалося. Забобонні вірили, що ворожба 7 березня може принести хвороби та бідність і тому, хто гадає, і її родині.

Що не можна робити в цей день

  • Суворо заборонялося працювати в цей день і виконувати якусь важку фізичну працю.
  • Не можна також робити прибирання в хаті - зокрема, мести підлогу. За повір'ями, в іншому випадку можна було вимести все благополуччя.
  • Також не можна знімати павутиння в домі.
  • Не рекомендувалося 7 березня посипати поля гноєм і добривами.
  • Великим гріхом вважалося, якщо людина розорить гніздо ластівки.

Головні прикмети в день Маврикія

  • Якщо 7 березня на небі видно ясне сонце, значить скоро чекай на зміну погоди.
  • Якщо сьогодні вранці світанок світло-рожевий або золотистий, то це віщувало відмінну погоду.
  • Якщо на Маврикія видався туманний день, значить літо буде вологим.
  • Хто першим у родині побачив приліт граків - до того прийде щастя.
  • Якщо сьогодні видалася холодна погода, то літо буде з дощами.

Раніше повідомлялося, що з нагоди наближення Масляної кулінар Євген Клопотенко дав рецепт незвичайних млинців.

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