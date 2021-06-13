Праздник 7 июня: какие приметы, что строго запрещено делать в этот день

13 июня православные христиане чтят память святого Ерма (Еремея) Далматского, апостола от семидесяти, который жил в I в. Епископ, как гласят церковные предания, обладал даром пророчества и исцеления.
В народе праздник получил название день Еремея Бобовника или Еремея Распрягальника. Дата связана с окончанием в это время сезон сева в полях, когда нужно было распрягать лошадей и давать им отдых.
По легендам, святой Ерм проповедовал в Далмации на Балканского полуострова. Он пострадал за Веру, отказавшись поклониться языческим идолам по требованию местного правителя, за что был казнен после жестоких пыток - ему отрезали голову. Христианам удалось забрать тело мученика и тайно похоронить.
Именины в этот день отмечают: Борис, Роман, Филипп, Кристина, Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария.
По поверью, если на Еремея запрячь коня, то он заболеет и вскоре падет, поэтому в этот день крестьяне даже при острой нужде старались ходить пешком или откладывали дела на завтра.
В этот день нельзя ссориться с соседями и близкими, иначе еще долгое время не сможете помириться.
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