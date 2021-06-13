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Праздник 7 июня: какие приметы, что строго запрещено делать в этот день

Автор: Владимир Костырин

13 июня православные христиане чтят память святого Ерма (Еремея) Далматского, апостола от семидесяти, который жил в I в. Епископ, как гласят церковные предания, обладал даром пророчества и исцеления.

В народе праздник получил название день Еремея Бобовника или Еремея Распрягальника. Дата связана с окончанием в это время сезон сева в полях, когда нужно было распрягать лошадей и давать им отдых.

По легендам, святой Ерм проповедовал в Далмации на Балканского полуострова. Он пострадал за Веру, отказавшись поклониться языческим идолам по требованию местного правителя, за что был казнен после жестоких пыток - ему отрезали голову. Христианам удалось забрать тело мученика и тайно похоронить.

Именины в этот день отмечают: Борис, Роман, Филипп, Кристина, Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария.

Традиции этого дня

  • Издавна на украинских территориях в эту дату было принято заниматься повседневными делами или просто отдыхать. Хозяйки на огороде высаживали бобовые культуры.
  • Также люди уделяли время дому, семье, устраивали посиделки в кругу друзей или родных.
  • На Еремея девушки готовили приданое на свадьбу.
  • По традиции в этот день коней баловали вкусностями, которые добавляли в еду, или просто кормили их с руки. Также этих животных купали, водили без уздечки.

Что запрещалось делать 13 июня

По поверью, если на Еремея запрячь коня, то он заболеет и вскоре падет, поэтому в этот день крестьяне даже при острой нужде старались ходить пешком или откладывали дела на завтра.

В этот день нельзя ссориться с соседями и близкими, иначе еще долгое время не сможете помириться.

Главные приметы этого дня

  • Если утром в этот день стоит туман, значит летом будет много грибов.
  • Если сегодня ночь теплая, значит будет хороший урожай овощей.
  • Если кукушка громко кукует, значит скоро установится хорошая погода.
  • Если дождь идет сегодня, значит, урожай будет небогатым.
  • Пауки начали 13 июня плести паутину - жди потепления.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда празднуется Троица 2021, и какие важные традиции и запреты этого большого праздника.

Добавим, что недавно мы сообщали о том, что в Украине хотят отменить перенос рабочих дней.

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