Свято 7 червня: які прикмети, що суворо заборонено робити в цей день

13 червня православні християни вшановують пам'ять святого Єрма (Єремея) Далматського, апостола від сімдесяти, який жив у I ст. Єпископ, як свідчать церковні перекази, володів даром пророцтва і зцілення.
У народі свято отримало назву день Веремія Бобовника або Веремія Розпрягальника. Дата пов'язана із закінченням в цей час сезон сівби в полях, коли потрібно було розпрягати коней і давати їм відпочинок.
За легендами, святий Єрм проповідував в Далмації на Балканського півострова. Він постраждав за Віру, відмовившись вклонитися язичницьким ідолам на вимогу місцевого правителя, за що був страчений після жорстоких тортур - йому відрізали голову. Християнам вдалося забрати тіло мученика і таємно поховати.
Іменини в цей день відзначають: Борис, Роман, Філіп, Христина, Олександра, Андрій, Богдан, Іван, Лука, Марія.
За повір'ям, якщо на Веремія запрягти коня, то він захворіє і незабаром впаде, тому в цей день селяни навіть при гострій нужді намагалися ходити пішки або відкладали справи на завтра.
У цей день не можна сваритися з сусідами та близькими, інакше ще довгий час не зможете помиритися.
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