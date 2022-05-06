Праздник 6 мая: что надо сделать, а что категорически запрещено на Юрьев день
6 мая 2022 года в православном календаре отмечается День святого Юрия (Георгия) Змееборца, в народе его называют по разному: Юра, Юрий, Юрьев день, Весенний Юрий.
Что можно и нельзя делать в этот день, кого надо поздравить с днем ангела - читайте далее в нашем материале Lite.
Традиции на Юрия
Считалось, что Весенний Юрий имеет ключи от лета, которыми от отворяет дверь, впуская в мир тепло. Именно после этого начинался бурный рос трав и зелени, поэтому говорили "Юрий землю отпирает".
Также в эти дни прилетали ласточки и гремели первые грозы. В народе говорили: "Ласточка прилетела, скоро гром загремит".
А еще этот день считается лучшим для посадки теплолюбивых огурцов, ведь после Юрия заморозков уже не должно быть. В ночь накануне 6 мая вывешивали влажное полотенце. Если утром оно высохнет - урожай огурцов будет богатым.
Также святого Юрия считают покровителем воинов и скота, ему принято молиться про защиту от врагов, а также за здоровье близких.
Приметы Юрия
- Теплая погода - скоро придет лето, а если пошел сильный дождь - вырастет много травы.
- Растущая Луна и сильный ветер, который гонит облака - такая погода еще будет долго.
- Утро 6 мая ясный и безветренный - ранние посевы будут удачными, если же сначала погода была плохой, но потом улучшилась - тогда хорошими будут поздние посевы.
- На Юрия дует южный ветер - ждите хороший урожай. А северный ветер означает скорые заморозки.
Что запрещено делать в этот день
- Ругаться, ссориться и сквернословить, желать другим зла.
- Устраивать бурные гуляния.
- Шить, вязать, вышивать, а также пользоваться острыми предметами, например ножницами.
- Пользоваться расческами и обрезать волосы. По поверьям, они могут стать слабыми и начать выпадать.
- Иметь дело с шерстью, запрещается также касаться шерстяных нитей.
Именины сегодня празднуют:
Александр, Бенедикт, Валерий, Анатолий, Георгий и Юрий.
Ранее мы писали, будет ли понедельник 9 мая выходным днем.
Также сообщалось, что в Украине сильно изменится погода.