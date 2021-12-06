Праздник 6 декабря: что строго запрещено делать, а что нужно обязательно сделать в этот день

6 декабря 2021 года согласно православной традиции почитается память святого Митрофана, знаменитого епископа. В народе праздник так и называют - Митрофанов день и примечателен он тем, что с этого дня начинаются зимние гадания.

Что можно и нельзя делать на Митрофана, традиции, приметы, обряды и кто отмечает день ангела - читайте ниже в материале Lite .

Важные традиции и обряды праздника

В этот день можно гадать на хорошие отношения в браке. Для этого женщины готовили чай, над которым проговаривали: "Я много не прошу, только о строе в семье молю. Чтобы чистыми были наши отношения, не наносили друг другу обиды. Аминь". И угощали своего мужчину напитком.

Вечером, в канун Екатерины, девушки гадали на замужество. Для этого ставили в доме веточку вишни, если она расцветет к Рождеству, значит в этом году будет свадьба.

В этот день проводились ярмарки. Считалось, что все покупки 6 декабря принесут пользу, не испортятся, прослужат долго и главное - принесут вам радость.

Вечером семья собиралась за столом. Ужин готовили сытный, но с учетом Рождественского поста. На стол подавали пироги, и варили пиво.

На Митрофана также вспоминали о погибших воинах.

А для молодых парней, которые должны были отправиться на войну или службу, матери делали обереги. Брали кусочек ткани и читали на него заговор, далее подшивали кусочек ткани к одежде сыновей.

Что запрещено делать на Митрофана

Злиться, ругаться, сквернословить - в этот день нужно быть дружелюбным и доброжелательным.

Выяснять отношения, встречаться со своими недругами.

Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждался - это к бедствиям и нищете.

Долго вглядываться в зеркало, чтобы не лишиться красоты.

Ходить в баню - здоровья это не принесет.

Надевать новую обувь - это может привлечь в жизнь проблемы и хлопоты.

Ходить не причесавшись, иначе и дальнейшая жизнь станет такой же запутанной, как волосы.

Много и громко говорить - иначе спугнете свою же удачу.

Важные приметы 6 декабря

В небе ясная луна - зима будет с метелями.

Низкие облака плывут на небе - к похолоданию.

Вокруг луны тусклые кольца - скоро придут морозы.

Облака сбежались в одну кучу - скоро начнется ненастье.

Полосы и линии на небе из облаков - к оттепели.

Сильный ветер предвещал плохую погоду на июнь;

Солнечная погода обещала теплое и погожее начало лета.

День ангела в этот день отмечают:

Алексей, Александр, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Макар, Серафим и Федор. Обязательно поздравьте родных и друзей с такими именами!