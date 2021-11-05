Праздник 5 ноября: что нельзя делать, а что нужно обязательно сделать в этот день

5 ноября 2021 года по церковному календарю почитается память одного из апостолов "от семидесяти" - Иакова Младшего, "брата Господнего". Святого одни источники называют двоюродным братом Спасителя, а другие - сводным - сыном Иосифа, рожденным до его обручения с Девой Марией. В народе этот день именуется Яков, Яков Праведный.

Какие традиции и обычаи этого дня существуют, что можно, а что нельзя делать в праздник, приметы и кто именинник - вы узнаете из нашего материала ниже.

Важные традиции на сегодня, что нужно сделать

На Якова нужно обязательно поесть меда. Раньше в этот день даже играли в особые пчелиные игры, подражая звукам пчел. В наше время это делать не обязательно, но отведать натуральный продукт стоит - испеките медовик, полейте медом блины или выпейте полезной воды с медом.

Яков покровительствует мужской работе, которая будет делаться хорошо, если приступать к ней с желанием.

Некогда на Якова старались завершить заготовку дров на зиму. Считалось, что тогда их точно хватит на весь сезон, и в доме всегда будет тепло, уютно и богато.

Покормите сегодня птиц. Таким образом можно "задобрить" землю, чтобы следующий год был погожим и принес хороший урожай.

Также в этот день в старину окончательно провожали осень, начиная отсчет холодным зимним дням.

Главные приметы на Якова

Налетел град - к 25 ноября зима "в двери постучится".

Дождь сегодня предвещает плодородный год.

Если парень не отдаст долги к 5 ноября, то в следующем году точно не женится.

Что нельзя делать 5 ноября

Заниматься чужими делами. Лучше посвятите день себе, решению своих проблем и задач.

Ругаться, оскорблять кого-либо, желать зла, думать плохо о других - это обернется для вас бумерангом, поэтому настройтесь на позитив, и день у вас будет хорошим.

Давать деньги в долг - их вам просто могут не вернуть.

Поручаться за кого-либо, если речь не о родном вам человеке, иначе попадете в неприятную историю.

Приниматься за работу, в которой вы не специалист - у вас может попросту ничего не получиться.

Планировать что-либо - будете разочарованы, когда все пойдет не так, а ваши ожидания не оправдаются.

Именины 5 ноября празднуют люди с такими именами:

Емельян, Николай, Владимир, Максим, Афанасий, Игнатий, Александр, Петр, Яков, Иван.

Добавим также, что сегодня украинцев ждет самый теплый день в ближайшей перспективе, так что 5 ноября нужно обязательно прогуляться. К тому же, на календаре пятница - последний рабочий день на этой неделе для большинства из нас.