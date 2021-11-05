Свято 5 листопада: що не можна робити, а що потрібно обов'язково зробити в цей день
5 листопада 2021 року за церковним календарем вшановується пам'ять одного з апостолів "від сімдесяти" - Якова молодшого, "брата Господнього". Святого одні джерела називають двоюрідним братом Спасителя, а інші - зведеним - сином Йосипа, народженим до його заручення з Дівою Марією. У народі цей день іменується Яків, Яків Праведний.
Які традиції і звичаї цього дня існують, що можна, а що не можна робити у свято, прикмети і хто іменинник - ви дізнаєтеся з нашого матеріалу нижче.
Важливі традиції на сьогодні, що потрібно зробити
На Якова потрібно обов'язково поїсти меду. Раніше в цей день навіть грали в особливі бджолині ігри, наслідуючи звуки бджіл. У наш час це робити не обов'язково, але покуштувати натуральний продукт варто - спечіть медовик, полийте медом млинці або випийте корисної води з медом.
Яків протегує чоловічій роботі, яка буде робитися добре, якщо приступати до неї з бажанням.
Колись на Якова намагалися завершити заготівлю дров на зиму. Вважалося, що тоді їх точно вистачить на весь сезон, і в домівці завжди буде тепло, затишно і багато.
Погодуйте сьогодні птахів. Таким чином можна "задобрити" землю, щоб наступний рік був погожим і приніс хороший урожай.
Також в цей день за старих часів остаточно проводжали осінь, починаючи відлік холодним зимовим дням.
Головні прикмети на Якова
- Налетів град - до 25 листопада зима "в двері постукає".
- Дощ сьогодні віщує родючий рік.
- Якщо хлопець не віддасть борги до 5 листопада, то в наступному році точно не одружиться.
Що не можна робити 5 листопада
Займатися чужими справами. Краще присвятіть день собі, вирішенню своїх проблем і завдань.
Лаятися, ображати кого-небудь, бажати зла, думати погано про інших - це обернеться для вас бумерангом, тому налаштуйтеся на позитив, і день у вас буде хорошим.
Давати гроші в борг - їх вам просто можуть не повернути.
Поручатися за кого-небудь, якщо мова не про рідну вам людину, інакше потрапите в неприємну історію.
Братися за роботу, в якій ви не фахівець - у вас може просто нічого не вийти.
Планувати що-небудь - будете розчаровані, коли все піде не так, а ваші очікування не виправдаються.
Іменини 5 листопада святкують люди з такими іменами:
Омелян, Микола, Володимир, Максим, Афанасій, Ігнатій, Олександр, Петро, Яків, Іван.
Додамо також, що сьогодні українців чекає найтепліший день в найближчій перспективі, так що 5 листопада потрібно обов'язково прогулятися. До того ж, на календарі п'ятниця - останній робочий день на цьому тижні для більшості з нас.
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