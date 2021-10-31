Праздник 31 октября: что строго запрещено делать, а что - нужно обязательно

31 октября согласно православному календарю отмечается память святого Луки - одного из учеников Христа, апостола и евангелиста. В народе праздник именуют Луков день. Апостола считают покровителем врачей и художников, поэтому Луке в этот день молятся о вдохновении. Также святого просили об избавлении от слабостей и недугов.
Что нельзя делать в этот день, что можно и нужно, традиции, приметы и у кого день ангела - читайте ниже в материале Lite.
Луков день, считали раньше в народе, отлично подходит для рыбалки. Считается, что улов 31 октября будет хорошим.
С рыбой связана еще одна примета: если женщине приснится рыба, она скоро забеременеет.
Также в праздник было принято продавать излишки лука на базарах. Еще нужно обязательно съесть луковицу, чтобы запастись здоровьем на целый год.
Люди также верили, что у рожденных в этот день людей есть художественный талант. Еще день Луки считается очень удачным для творчества, рукоделия, занятия любимым хобби.
Андрей, Иосиф, Николай, Сергей, Федор, Елизавета и Злата.
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