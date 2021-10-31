Свято 31 жовтня: що строго заборонено робити , а що - потрібно обов'язково

31 жовтня згідно з православним календарем відзначається пам'ять святого Луки - одного з учнів Христа, апостола і євангеліста. У народі свято називають Луків день. Апостола вважають покровителем лікарів і художників, тому Луці в цей день моляться про натхнення. Також святого просили про позбавлення від слабкостей і недуг.
Що не можна робити в цей день, що можна і потрібно, традиції, прикмети і у кого день ангела - читайте нижче в матеріалі Lite.
Луків день, вважали раніше в народі, відмінно підходить для риболовлі. Вважається, що улов 31 жовтня буде хорошим.
З рибою пов'язана ще одна прикмета: якщо жінці присниться риба, вона скоро завагітніє.
Також у свято було прийнято продавати надлишки цибулі на базарах. Ще потрібно обов'язково з'їсти цибулину, щоб запастися здоров'ям на цілий рік.
Люди також вірили, що у народжених в цей день людей є художній талант. Ще день Луки вважається дуже вдалим для творчості, рукоділля, заняття улюбленим хобі.
Андрій, Йосип, Микола, Сергій, Федір, Єлизавета і Злата.
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