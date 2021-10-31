Свято 31 жовтня: що строго заборонено робити , а що - потрібно обов'язково

Важливі традиції на сьогодні, що потрібно зробити

Луків день, вважали раніше в народі, відмінно підходить для риболовлі. Вважається, що улов 31 жовтня буде хорошим.

З рибою пов'язана ще одна прикмета: якщо жінці присниться риба, вона скоро завагітніє.

Також у свято було прийнято продавати надлишки цибулі на базарах. Ще потрібно обов'язково з'їсти цибулину, щоб запастися здоров'ям на цілий рік.

Люди також вірили, що у народжених в цей день людей є художній талант. Ще день Луки вважається дуже вдалим для творчості, рукоділля, заняття улюбленим хобі.

Що не можна робити 31 Жовтня

Давати кому-небудь сіль - разом з цим можна віддати сімейне щастя.

Пізно лягати спати - обов'язково вирушайте до сну до півночі.

Їсти гострі страви.

Перераховувати монети.

Ставити взуття на стіл або стілець.

Прикмети на Луків день

На цибулі багато лушпиння - зима буде морозною.

Південний вітер обіцяє потепління.

Кіт часто підлогу дряпає - чекай сильного вітру.

Немає снігу - найближчим часом не варто чекати холодних днів.

Каламутний Місяць - чекай дощу.

Якщо ще є комарі - в цьому році слід чекати теплу зиму.

На вишні ще залишилися листя - сніг, що випав, швидко розтане.

Іменини сьогодні святкують:

Андрій, Йосип, Микола, Сергій, Федір, Єлизавета і Злата.